Тушат в авральном режиме

Все последние дни жители Усть-Каменогорска жаловались на смог и запах дыма. Как пояснили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, одновременно с дачным сезоном стали множиться загорания травы в районах садово-огородных товариществ и частного сектора. Пожарные работают в усиленном режиме.

– В департаменте создали мобильные группы из наших сотрудников, местных исполнительных органов, полицейских, лесников, – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Они проводят профилактические рейды.

К административной ответственности уже привлекли семерых граждан, допустивших грубые нарушения правил пожарной безопасности. Их оштрафовали по ст. 410 Кодекса об админис­тративных правонарушениях (несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов).

Накануне майских праздников чеэсники устроили даже креатив – прошли по дачным поселкам с сотрудником в костюме огородного пугала. Известный каждому садоводу персонаж разъяснял людям опасность неосторожного обращения с огнем, напоминал, к каким катастрофическим последствиям ведут палы травы и непотушенные костры.

– Мы постоянно объясняем населению, что лучше предупредить загорание, чем тушить пожары и подсчитывать ущерб, – отметила руководитель пресс-службы. – На сегодня с помощью космического мониторинга выявлено уже девять термоточек, которые могли перерасти в природные пожары. С ними удалось оперативно справиться.

Как напомнили специалисты, при выезде на природу и дачные участки ни в коем случае нельзя поджигать траву на открытой территории или разводить кост­ры в лесной зоне. Нельзя выбрасывать непотушенные окурки из окна автомобиля и, конечно, оставлять на природе битые стек­ла. Нарушителям грозит админис­тративная ответственность по ст. 336 КоАП РК в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей, или 69 тыс.тенге.