Творчество, дизайн, лоза

Свежий выпуск
876
Гуляим ТУЛЕШЕВА
…Небольшое помещение, ярко освещенное осенним солнцем, напомнило школьный кабинет труда, а сидящие за столами взрослые – учеников, сосредоточенно корпевших над заданием учителя. В углу комнаты зеленела пышная охапка свежесрубленных ивовых веток, еще источающих легкий древесный аромат. Впрочем, ива присутствовала повсюду – на столах, в виде уже очищенных от листьев и побегов прутьев, на полу – обрезками-хворостинками. Готовыми изделиями – плетеными корзинами, ажурными вазами разных размеров – уставлены шкафы вдоль стены. Гостеприимно встретив журналиста, руководитель социального проекта GreenTal Эмин Аскеров проводит своего рода мини-экскурсию по мастерской, при этом делая акцент на социальной направленности своего детища, которое увидело свет всего три месяца назад.
– Старт нашему проекту – мастерской по изготовлению плетеных изделий при общественном фонде Best for Kids, был дан в конце июня. Главная его цель – обучить и в последующем помочь с трудоустройством и социализацией людям из наиболее уязвимых слоев – с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, матерям-одиночкам. Среди работников мастерской есть и люди с диагнозом аутизм, – рассказывает Эмин Аскеров. По его мнению, устойчивый и долгосрочный характер данного проекта будет способствовать повышению экономической активности этих людей, их уверенности в завтрашнем дне и что немаловажно – повышению самооценки.
В ходе разговора узнаю, что идею создания разработки по социальному предпринимательству ее автор, будучи по образованию социальным работником-психологом, вынашивал давно, вот только воплотить проект оказалось не так-то просто. Вначале были визиты в ассоциации инвалидов, Центр занятости, службы социальной защиты населения, обращения к людям из социальных категорий с предложением участвовать в проекте. Позже походы по инстанциям сменились поисками спонсоров, которыми выступили международная юридическая компания Curtis, Mallet-Prevost, Colt Mosle LLР, а также поддержала Национальная палата предпринимателей и акимат г. Астаны. Наконец, оставалось главное – найти квалифицированного мастера, который мог бы не просто изготавливать высококачественные изделия сам, но и обучить искусству плетения новичков. В результате через 8 месяцев с помощью Интернета такого человека нашли в Кокшетауской области. Евгений Пелиханов вместе с супругой занимаются плетением уже более 15 лет. На предложение сотрудничать в проекте долго уговаривать себя не заставил. Сам когда-то начинал с малого – с цветочного горшка, и то по просьбе супруги, а сегодня эта кропотливая работа стала занятием для рук и души умельца.
– Когда я приехал к Евгению, то был немало удивлен, ведь в доме у него практически все – от диванов, столов и стульев до домашних аксессуаров – было cплетено своими руками, – не без восхищения рассказывает Эмин, обращаясь к мастеру. – А ведь таких знатоков своего дела в Казахстане немало. Их нужно искать, находить, с их помощью данное ремесло развивать в прибыльное направление малого бизнеса.
На эти слова Евгений, улыбаясь, согласно кивает. Все его внимание в тот момент сконцентрировано на гибких ивовых прутьях, которые в умелых руках податливо вплетаются в незавершенное полотно изящной корзины внушительных размеров.
– Это нам из ресторана совсем недавно заказали, высотой 1,8 метра, девять корзин нужно изготовить! – руководитель мастерской слегка озадачен, однако в положительном исходе начатого дела не сомневается.
– Сегодня у нас трудоустроены 10 человек. Первый месяц обучаем их бесплатно, ежедневно c 10 до 14 часов. Во второй и третий выплачиваем им в качестве поддержки 30 тысяч тенге. Уже потом они должны будут выйти на определенные объемы. В будущем хотим довести численность работников до 30, а также планируем принять на обучение людей с нарушением слуха и речи, с которыми будем заниматься после обеда, – продолжает рассказ инициатор проекта.
Когда разговор заходит о работниках, те заметно оживляются, отложив на время в сторонку прутья, ножницы, секаторы, гвозди-молоточки. Не избалованные вниманием прессы, на просьбу вкратце рассказать о своем участии в проекте соглашаются, смущаясь. К примеру, Марат Сарсебеков, администратор мастерской, признается, что ему нравится работать в коллективе, и он рад принести пользу обществу. Такого же мнения и Николай Масловский, только-только постигающий азы плетения. Из Центра занятости пришла сюда и Ирина Мокрецова. Педагог по образованию, она не один десяток лет посвятила преподаванию и воспитанию детей, но по состоянию здоровья вынуждена была оставить школу. Придя в мастерскую, сама стала ученицей, но вкладывать душу в работу, говорит пожилая женщина, здесь необходимо так же, как и в школе. А вот Балкадиша Абдрахманова в прошлом обувной мастер. За 20 лет работы она дала вторую жизнь тысячам пар туфель, ботинок, сапог и сандалий, а сегодня ее привычные к работе руки не менее проворно плетут лозу.
К слову сказать, исходный материал тоже нужно уметь собирать, чтобы не навредить растению. Осень традиционно считается наиболее подходящим временем для заготовки лозы, которая собирается с веточек одно-, двухлетнего деревца. В том, что технология приготовления лозы довольно трудоемка, была возможность убедиться воочию: в углу кабинета с помощью электроприбора проходило термическую обработку сырье. В течение полутора часов лоза должна вариться на медленном огне, и только после этого она обретала свои гибкие и прочные свойства. Уже доказано, что при должном уходе изделия из ивы могут прослужить четверть века, и даже обыкновенный стул может выдерживать до 500 кг веса!
Дебют мастеров плетения на региональном этапе выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана» стал для них точкой отсчета. Приглашение Нацпалаты предпринимателей участвовать в таком значимом показе они приняли как вызов, не без страха и сомнений, без практического и коммерческого опыта. Однако результат того стоил: их заметили. Представленные вазы, корзины, кувшины, короба, хлебницы стали объектом повышенного внимания посетителей, которых привлекла как функциональность изделий, так и их экологичность и оригинальность авторского ручного труда.
Особый интерес, считает Эмин, их «плетенка» вызвала у дизайнеров и художников-оформителей, сервисных работников, что позволяет говорить о возрождении моды на экологичную, натуральную продукцию, особенно если они местного происхождения. Люди устали от пластмассы и синтетики и интуитивно тянутся к природному, продолжает рассуждать собеседник. Поэтому в будущем в мастерской планируют обратиться и к гончарному производству, заняться выпуском сувенирной продукции и освоением плетеного декора. В контексте приближающейся международной выставки «ЭКСПО-2017» эта тема становится все более актуальной.
– Чтобы о нас узнали как можно больше людей, работаем над созданием сайта, ищем единомышленников, финансовые средства, – делится планами социальный предприниматель и подчеркивает: «Хотим развиваться!..»

Популярное

Все
Вплавь покоряя моря и проливы
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
Овсянка, сэр!
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Ледовый дворец возвращается в собственность города
Как популяризировать образ человека труда
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Улучшая рыночную среду
В Западно-Казахстанской области открыто около 500 новых спортивных секций
Вернуть землю государству
Театр завершил сезон премьерой
Аида Балаева высказалась о провокационном ролике в соцсетях
Сыр и кефир вопреки дефициту
Сауле Казыбаева: «К плодово-ягодной отрасли привыкли относиться как к делу второстепенному»
Трое детей утонули в водоемах Северного Казахстана
Преодоление. Пять лет созидания
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Строительство водопроводов затягивается в Костанайской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Остановка по требованию аудита
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Очередную водную блокаду терпят жители многострадального села Жанатурмыс
Президент Казахстана выступил на казахско-корейском бизнес-форуме
Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи
Больница начинается с приемного покоя
За годы работы частный судебный исполнитель высудил у должников более одного миллиарда тенге
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Совместное заседание палат парламента пройдет 14 июня
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
20 процентов или шанс на жизнь?
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Консолидация и развитие
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
У Казахстана уникальный культурный код

Читайте также

Модернизация коснется 75 рынков
175 тысяч девочек намерены привить от ВПЧ в этом году
Привлекать туристов в свои страны
Место встречи изменить нельзя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]