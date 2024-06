Творчество, дизайн, лоза Свежий выпуск 876 Гуляим ТУЛЕШЕВА

…Небольшое помещение, ярко освещенное осенним солнцем, напомнило школьный кабинет труда, а сидящие за столами взрослые – учеников, сосредоточенно корпевших над заданием учителя. В углу комнаты зеленела пышная охапка свежесрубленных ивовых веток, еще источающих легкий древесный аромат. Впрочем, ива присутствовала повсюду – на столах, в виде уже очищенных от листьев и побегов прутьев, на полу – обрезками-хворостинками. Готовыми изделиями – плетеными корзинами, ажурными вазами разных размеров – уставлены шкафы вдоль стены. Гостеприимно встретив журналиста, руководитель социального проекта GreenTal Эмин Аскеров проводит своего рода мини-экскурсию по мастерской, при этом делая акцент на социальной направленности своего детища, которое увидело свет всего три месяца назад.

– Старт нашему проекту – мастерской по изготовлению плетеных изделий при общественном фонде Best for Kids, был дан в конце июня. Главная его цель – обучить и в последующем помочь с трудоустройством и социализацией людям из наиболее уязвимых слоев – с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, матерям-одиночкам. Среди работников мастерской есть и люди с диагнозом аутизм, – рассказывает Эмин Аскеров. По его мнению, устойчивый и долгосрочный характер данного проекта будет способствовать повышению экономической активности этих людей, их уверенности в завтрашнем дне и что немаловажно – повышению самооценки.

В ходе разговора узнаю, что идею создания разработки по социальному предпринимательству ее автор, будучи по образованию социальным работником-психологом, вынашивал давно, вот только воплотить проект оказалось не так-то просто. Вначале были визиты в ассоциации инвалидов, Центр занятости, службы социальной защиты населения, обращения к людям из социальных категорий с предложением участвовать в проекте. Позже походы по инстанциям сменились поисками спонсоров, которыми выступили международная юридическая компания Curtis, Mallet-Prevost, Colt Mosle LLР, а также поддержала Национальная палата предпринимателей и акимат г. Астаны. Наконец, оставалось главное – найти квалифицированного мастера, который мог бы не просто изготавливать высококачественные изделия сам, но и обучить искусству плетения новичков. В результате через 8 месяцев с помощью Интернета такого человека нашли в Кокшетауской области. Евгений Пелиханов вместе с супругой занимаются плетением уже более 15 лет. На предложение сотрудничать в проекте долго уговаривать себя не заставил. Сам когда-то начинал с малого – с цветочного горшка, и то по просьбе супруги, а сегодня эта кропотливая работа стала занятием для рук и души умельца.

– Когда я приехал к Евгению, то был немало удивлен, ведь в доме у него практически все – от диванов, столов и стульев до домашних аксессуаров – было cплетено своими руками, – не без восхищения рассказывает Эмин, обращаясь к мастеру. – А ведь таких знатоков своего дела в Казахстане немало. Их нужно искать, находить, с их помощью данное ремесло развивать в прибыльное направление малого бизнеса.

На эти слова Евгений, улыбаясь, согласно кивает. Все его внимание в тот момент сконцентрировано на гибких ивовых прутьях, которые в умелых руках податливо вплетаются в незавершенное полотно изящной корзины внушительных размеров.

– Это нам из ресторана совсем недавно заказали, высотой 1,8 метра, девять корзин нужно изготовить! – руководитель мастерской слегка озадачен, однако в положительном исходе начатого дела не сомневается.

– Сегодня у нас трудоустроены 10 человек. Первый месяц обучаем их бесплатно, ежедневно c 10 до 14 часов. Во второй и третий выплачиваем им в качестве поддержки 30 тысяч тенге. Уже потом они должны будут выйти на определенные объемы. В будущем хотим довести численность работников до 30, а также планируем принять на обучение людей с нарушением слуха и речи, с которыми будем заниматься после обеда, – продолжает рассказ инициатор проекта.

Когда разговор заходит о работниках, те заметно оживляются, отложив на время в сторонку прутья, ножницы, секаторы, гвозди-молоточки. Не избалованные вниманием прессы, на просьбу вкратце рассказать о своем участии в проекте соглашаются, смущаясь. К примеру, Марат Сарсебеков, администратор мастерской, признается, что ему нравится работать в коллективе, и он рад принести пользу обществу. Такого же мнения и Николай Масловский, только-только постигающий азы плетения. Из Центра занятости пришла сюда и Ирина Мокрецова. Педагог по образованию, она не один десяток лет посвятила преподаванию и воспитанию детей, но по состоянию здоровья вынуждена была оставить школу. Придя в мастерскую, сама стала ученицей, но вкладывать душу в работу, говорит пожилая женщина, здесь необходимо так же, как и в школе. А вот Балкадиша Абдрахманова в прошлом обувной мастер. За 20 лет работы она дала вторую жизнь тысячам пар туфель, ботинок, сапог и сандалий, а сегодня ее привычные к работе руки не менее проворно плетут лозу.

К слову сказать, исходный материал тоже нужно уметь собирать, чтобы не навредить растению. Осень традиционно считается наиболее подходящим временем для заготовки лозы, которая собирается с веточек одно-, двухлетнего деревца. В том, что технология приготовления лозы довольно трудоемка, была возможность убедиться воочию: в углу кабинета с помощью электроприбора проходило термическую обработку сырье. В течение полутора часов лоза должна вариться на медленном огне, и только после этого она обретала свои гибкие и прочные свойства. Уже доказано, что при должном уходе изделия из ивы могут прослужить четверть века, и даже обыкновенный стул может выдерживать до 500 кг веса!

Дебют мастеров плетения на региональном этапе выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана» стал для них точкой отсчета. Приглашение Нацпалаты предпринимателей участвовать в таком значимом показе они приняли как вызов, не без страха и сомнений, без практического и коммерческого опыта. Однако результат того стоил: их заметили. Представленные вазы, корзины, кувшины, короба, хлебницы стали объектом повышенного внимания посетителей, которых привлекла как функциональность изделий, так и их экологичность и оригинальность авторского ручного труда.

Особый интерес, считает Эмин, их «плетенка» вызвала у дизайнеров и художников-оформителей, сервисных работников, что позволяет говорить о возрождении моды на экологичную, натуральную продукцию, особенно если они местного происхождения. Люди устали от пластмассы и синтетики и интуитивно тянутся к природному, продолжает рассуждать собеседник. Поэтому в будущем в мастерской планируют обратиться и к гончарному производству, заняться выпуском сувенирной продукции и освоением плетеного декора. В контексте приближающейся международной выставки «ЭКСПО-2017» эта тема становится все более актуальной.

– Чтобы о нас узнали как можно больше людей, работаем над созданием сайта, ищем единомышленников, финансовые средства, – делится планами социальный предприниматель и подчеркивает: «Хотим развиваться!..»