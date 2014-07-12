"Тяжелую" ракету "Ангара А5" запустят в конце 2014 года

"Через несколько дней эшелон с тяжелой "Ангарой" отправится в Плесецк для подготовки к пуску в конце этого года", - заявил Рогозин во время посещения Центра им. Хруничева, передает ИТАР-ТАСС. Здесь Рогозин встретился с разработчиками и участниками первого испытательного запуска ракеты-носителя "Ангара".

"Для нас крайне важно сегодня морально поддержать всех тех, кто приложил свой интеллект и руку к созданию ракеты. Будем ходатайствовать о награждении всех специалистов, конструкторов, инженеров, военных, кто принимал участие", - отметил Рогозин.

Ракета "Ангара А5" является одной из самых грузоподъемных из этого семейства ракет-носителей. Ее стартовая масса - 773 тонны. На орбиту она может вывести от 3 до 7,5 тонн полезной нагрузки.

