[caption id="attachment_14387" align="alignleft" width="300"] фото Игоря БУРГАНДИНОВА[/caption]

Неделю документального кино открыл начальник Канцелярии Президента РК, временно исполняющий обязанности директора ГУ «Назарбаев Центр» Махмуд Касымбеков.

«Первого декабря 1991 года народ Казахстана доверил свою судьбу первому всенародно избранному Президенту – Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Время показало, что мы не ошиблись в выборе», – сказал Махмуд Касымбеков. После краткого поздравительного слова он вручил книгу Президента РК «Жылдар мен ойлар» («Времена и думы») десяти лучшим студентам Астаны: трем – из Евразийского национального университета им. Л. Гумилева и семерым – из колледжа экономики, технологии и стандартизации пищевых прозводств.

В день открытия Недели вниманию зрителей были представлены фильмы «Ел анасы» (рассказ Президента и его родственников о матери и о детских годах) и «Үзеңгілестер» («Соратники»). В ходе Недели «Тұң?ыш – Первый» будут показаны 8 документальных фильмов, отражающих жизнь и деятельность Главы государства на различных этапах истории независимого Казахстана. Сеансы будут проводиться ежедневно в 14.00 и 17.00. Ожидается, что фильмы посмотрит около 4 тыс. человек, преимущественно студенты вузов и колледжей, учащиеся общеоб­разовательных школ города. Каждый просмотр предполагает встречи и обсуждения фильмов с соратниками Президента, общественными и политическими деятелями, авторами и участниками съемок.

Кроме того, в рамках Недели «Тұң?ыш – Первый» в выставочном зале Назарбаев Центра открылась интерактивная экспозиция «Н. Назарбаев. Биография», отражающая различные аспекты деятельности Лидера нации.

Бектур КАДЫРОВ