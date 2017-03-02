​Тысяча благодарностей!

Сотни горожан собрались во Дворце торжеств, чтобы выразить свою приверженность укреплению казахстанской идентичности и единства народа, основанных на уважении к культуре и языку каждого этноса. Председатель областного чечено-ингушского этнокультурного объединения Саждат Ахметова считает, что День благодарности является хорошим поводом всем гражданам страны еще раз проявить уважение друг к другу. Это день почитания нашей общей истории, взаи­мопомощи, поддержки и отзывчивости. На разных языках звучали слова благодарности казахскому народу за то, что в годы депортации и великого переселения народов местные жители делились порой последним куском хлеба, дали кров и поддержали добрым словом.

Участникам мероприятия показали театрализованную постановку «Бауырмал ел – Қазақстан!», основанную на исторических фактах. Аудитория узнала о том, как сложилась судьба молодых людей разных национальностей, для которых родиной стал Казахстан. Своими воспоминаниями о лучших годах жизни в нашей стране поделились в формате видео­обращения бывшие казахстанцы, живущие сегодня в разных концах мира. Для каждого из них фраза «Қазақ еліне мың алғыс!» наполнена глубоким смыслом, а души этих людей переполняет искренняя благодарность земле Казахстана.