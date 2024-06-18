ТЮРКПА принял модельный закон о безопасности и качестве продукции

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В ходе 13-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) был принят модельный закон «Об основах безопасности и качества выпускаемой в обращение продукции», котрый был разработан по инициативе Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК

Разработка этого закона продолжалась более шести месяцев и осуществлялась в сотрудничестве с экспертной группой, включающей представителей парламентов и государственных органов стран-членов ТЮРКПА, а также Казахстанского института стандартизации и метрологии КТРМ МТИ РК.

«Целью модельного закона является установление правовых основ для обеспечения безопасности и качества продукции с целью охраны жизни и здоровья человека, защиты окружающей среды. Мы считаем, что он обеспечит единые подходы к созданию унифицированной системы обращения безопасной и качественной продукции», – отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова.

Ожидается, что этот закон станет важным шагом на пути к гармонизации стандартов и упрощению торговых процедур между странами-членами ТЮРКПА, что в свою очередь способствует укреплению экономических связей и взаимного доверия.

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