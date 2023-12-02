У ФК "Актобе" новый тренер

49-летний Дмитрий Парфенов в качестве футболиста защищал цвета московского "Спартака" и стал четырёхкратным чемпионом России. Выступал в составе сборной Украины, передает Kazpravda.kz

Фото: ФК "Актобе"

Тренерскую карьеру начал в 2012 году, возглавив юношескую сборную России. Позже он тренировал «Текстильщик», а также выиграл с «Тосно» Кубок России, сообщает официальный сайт клуба "Актобе".

Кроме того, он дошел до финала кубка страны с российским клубом «Урал» и позже принял тульский «Арсенал». До нынешнего назначения он работал в с клубом «Родина», где попытал счастье в стыковых матчах за право выйти в РПЛ.

В "Актобе" Парфенов сменил Андрея Карповича, который в новом сезоне КПЛ будет тренировать семейский "Елимай".