У камер "Сергек" могут появиться новые функции

Технологии , Цифровизация
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Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассматривает возможность использования аппаратно-программного комплекса «Сергек» для транспортного контроля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Фото: Kazpravda.kz

22 декабря проведено рабочее заседание под председательством заместителя министра внутренних дел РК Сакена Сарсенова и вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Динары Щегловой, в ходе которого обсужден опыт МВД по автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах городов страны.

Согласно статистике, за последние 4 года в Казахстане зарегистрировано около 55 тысяч дорожно-транспортных происшествий, где пострадали свыше 60 тысяч человек и погибли более 8 тысяч человек.

В свою очередь с момента внедрения аппаратно-программного комплекса «Сергек» на дорогах зафиксировано снижение смертности в ДТП более чем на 50%, значительно снижена преступность в общественных местах, а также поступило около 50 млрд тенге в бюджет от штрафов за нарушения ПДД. 

«Основываясь на положительном результате внедрения «Сергека», МИИР рассматривает возможность использования аппаратно-программного комплекса для автоматизации функций транспортного контроля», – сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день министерство рассматривает вопрос о реализации пилота на участке Астана – Темиртау для автоматической фото-, видеофиксации правонарушения посредством аппаратно-программного комплекса, отметили в Мининдустрии, пригласив к сотрудничеству IT-компании.

«Этот пилотный проект определит возможность достижения социального и экономического эффекта по обеспечению сохранности дорожного полотна путем автоматического выявления правонарушения со стороны весогабаритного автотранспорта, а также безопасности при регулярной/нерегулярной перевозке пассажиров и багажа, а также исключения человеческого фактора и коррупционных рисков при осуществлении транспортного контроля», – считают в ведомстве.

 

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