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У каждого есть права
Власова Александра
корреспондент

Только образованные кадры с высоким уровнем правовой культуры способны обеспечить соблюдение прав граждан на любых стадиях уголовного процесса.

В столице прошло заседание Комиссии по правам человека при Президенте РК, посвященное актуальным вопросам соб­людения прав человека в деятельности правоохранительных органов Республики Казахстан.

Как отметил председатель комиссии, член Венецианской комиссии Совета Европы от Рес­публики Казахстан Игорь Рогов, перед правоохранительной сис­темой стоят очень сложные задачи. Однако это защита прав и свобод не только граждан, подвергшихся преступному воздействию, но и задержанных, арестованных, осужденных. Поскольку никто, согласно закону, не может подвергаться пыткам и жестокому обращению, у каждого есть права.

– Особое внимание на недопустимость пыток обратил в своем Послании и Президент, – отметил Игорь Рогов. – Ведь, к сожалению, эти явления имели место в деятельности некоторых правоохранительных органов. Но надо признать, наблюдаются они во многих государствах.

Говоря о проблеме, председатель комиссии сделал также акцент на качественной подготовке и переподготовке кадров для правоохранительных органов Республики Казахстан. По его мнению, именно образованные кадры способны обеспечить соб­людение прав граждан и иных лиц, в том числе вовлеченных в уголовный процесс.

– Самое главное, что интересует комиссию, – это то, какие механизмы вырабатываются или уже выработаны и применяются, либо намерены применять наши правоохранительные структуры для того, чтобы успешно решать эту двуединую задачу – защищать государство и конкретно человека, соблюдая права и свободы всех вовлеченных в уголовный процесс и административное производство, – сказал Игорь Рогов.

В свою очередь заместитель Генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев подчеркнул, что активная роль прокурора в уголовном процессе улучшила качество следствия, повысила оперативность, органы уголовного преследования стали более взвешенно подходить к принятию решений, снижается количество нарушений конституционных прав граждан.

– В свете январских событий более остро встали вопросы борьбы с пытками и другими видами жесткого обращения. По этим фактам возбуждено 280 уголовных дел, под стражей пребывают 9 сотрудников спец­органов и полиции. Для объективности эти дела находятся в производстве Антикоррупционной службы и спецпрокуроров. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по сбору и закреплению доказательств по этим делам. Вместе с тем прокуроры ежедневно проверяют изоляторы временного содержания и служебные помещения следственных органов, органов дознания, – уточнил Ерлик Кененбаев.

По его словам, только в этом году прокурорами освобождены 380 лиц, незаконно задержанных и доставленных в правоохранительные органы. По поручению Президента внедряется система сплошного видеонаблюдения. Так, в 2021 году в служебных кабинетах правоохранительных органов установлено свыше 18,5 тыс. видеокамер, в органах прокуратуры – 200 видеокамер, ведется работа по полному дооснащению 29 учреждений уголовно-исполнительной системы.

С докладом на заседании выс­тупил и заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев. Он отметил, что с переходом в 2021 году на трехзвенную модель уголовного процесса все ключевые процессуальные решения – задержание подозре­ваемых, квалификация их дея­ний, а также избрание меры пресечения – согласовываются исключительно прокурором.

Члены комиссии говорили о профилактике и предотвращении пыток на начальных стадиях уголовного процесса, а также в закрытых учреждениях с учетом установок Главы государства, озвученных им в Послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Также участники заседания обсудили вопросы соблюдения и обеспечения прав граждан и иных лиц в ходе дея­тельности правоохранительных органов, гарантированных Конституцией и законами РК, Международным пактом ООН о гражданских и политических правах, Конвенцией против пыток и другими международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

По итогам рекомендовано принять конкретные меры по имплементации норм Стамбульского протокола ООН по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в национальное законодательство и правоприменительную практику Республики Казахстан.

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