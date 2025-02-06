У каждого тенге, выделяемого государством, есть счет и спрос – Аида Балаева

На расширенном заседании коллегии Министерства культуры и информации глава ведомства Аида Балаева акцентировала внимание на ключевых задачах, направленных на дальнейшее развитие киноиндустрии и обеспечение эффективной и финансово устойчивой деятельности «Казахфильма», сообщает Kazpravda.kz

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Согласно закону, подписанному президентом страны, с 2025 года не менее 30% от общего объема финансирования фильмов, снимаемых в Казахстане, будет направляться непосредственно в «Казахфильм».

«У каждого тенге, выделяемого государством, есть счет и спрос. Поэтому государственные средства будут выделены только на по-настоящему достойные работы, прошедшие через сито отбора и получившие положительную оценку профессионалов. Если граждане, которые намерены снять фильм, вложат определенный процент средств в свой проект, «Казахфильм» выделит оставшиеся средства и будет работать совместно с автором. Таким образом, обе стороны будут заинтересованы в возврате государственных средств», — отметила Аида Балаева.

За последние пять лет за счет государственного финансирования в Казахстане были сняты 55 художественных фильмов, а только за прошлый 2024 год – 16 кинокартин. Вместе с тем, в этом году планируется выпуск 14 художественных фильмов за счет государственной поддержки.

Кроме того, в прошлом году в рамках творческого объединения «Казаханимация» завершились съемки 13-серийного анимационного фильма. В 2025 году планируется создать еще 10 подобных проектов.

Между тем, профессионалы и зрители отмечают повышение качества отечественных телесериалов. В 2024 году в рамках госзаказа был снят и показан 41 сериал. Среди них – ленты, повествующие о борьбе с лудоманией, финансовыми пирамидами, интернет-мошенничеством и наркоманией.

«Я убеждена, что казахстанские производители сериалов не должны ограничиваться исключительно отечественной аудиторией, нужно пробивать дорогу на международный рынок и стремиться получать прибыль за свою продукцию», - сказала министр.

Аида Балаева также затронула обсуждаемый в обществе вопрос фильтрации фильмов, показываемых в кинотеатрах, в которых звучит бранная и нецензурная лексика, демонстрируются кадры, вызывающие негативные эмоции у зрителей.

В этой связи министерство работает над ужесточением действующего законодательства по выдаче прокатных сертификатов отечественным и зарубежным фильмам.