​У кого услуги лучше

Светлана Пышкина

Об условиях конкурса рассказали на брифинге в регио­нальной службе коммуникаций. Цель состязания – выявить лучшие предприятия по 25 номинациям. Среди них «Лучший ресторан», «Лучшее кафе», «Лучшая гостиница», «Лучшая турфирма» и так далее. Всего планируется участие 150 конкурсантов.

Петропавловск – город с более 260-летней историей – всегда славился традициями гостеприимства, отметил председатель Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Казахстанской области Сайран Хамзин.

– В 2017 году в Астане пройдет Международная выставка «ЭКСПО-2017», и гости со всего мира приедут в Казахстан. Кроме столицы, они посетят и другие города нашей страны. У нас их как раз и будут встречать победители конкурса «Гостеприимный Петропавловск», – отметил С. Хамзин.

Директор региональной палаты предпринимателей Турар Искаков считает проведение конкурса прекрасным стимулом для развития сферы услуг города и повышения уровня и культуры обслуживания.

– Конкурс «Гостеприимный Петропавловск» будет проходить во второй раз. Мы хотим создать информационную среду для знакомства жителей и парт­неров с достижениями предприятий, поиска новых идей, – дополнил Т. Искаков.

Итоги будут подведены 18 ноября. Победителей определит народное голосование. 

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