У них на первом месте – небо

В районе столичного аэропорта расположилась воинская часть 3656, или авиационная база Национальной гвардии. Издалека мы заметили самолеты и большое здание – ангар для ремонта воздушных судов. К слову, это самый крупный и современный ангар в стране.

Встретил нас заместитель начальника штаба по боевой готовности подполковник Улан Карбозов. Объяснил, что их база новая, а открывал ее сам Глава государства.

В целом авиационная база действует в составе Нацгвардии с 14 мая 1993 года. Долгие годы она дислоцировалась в Алматы.

– В 2018 году перебазировались в Астану, – рассказывает подполковник. – До 2024 года шло строи­тельство авиационной базы, и мы временно были в воинской части 5573. Несмотря на это, выполняли свои задачи. Третьего мая состоялось торжественное открытие авиационной базы с участием Президента. И теперь у нас есть все необходимое для несения службы.

Авиационная база выполняет широкий спектр задач, начиная от переброски личного состава войск и грузов в любую точку страны и ближнего зарубежья и завершая поисковыми мероприятиями и ликвидацией различных ЧС.

– Например, во время паводков наши ребята летали на запад и север Казахстана, – продолжает Улан Карбозов. – В основном работала вертолетная эскадрилья, ее задача заключалась в эвакуации гражданских лиц с мест паводков, куда не могла проехать колесная техника, а также в перевозке гуманитарных грузов из Астаны в Уральск и Кульсары. Наши военнослужащие достойно выполнили свою задачу. Президент особо отметил их работу, они продемонстрировали пример верности своей присяге.

...Мы прошли к авиапарку, где стояли три больших военно-транспортных самолета. Всего в Нацгвардии – 11 воздушных судов: шесть самолетов и пять вертолетов.

В кабину АН-74 нас провел Дас­тан Кусаинов, командир корабля литерного авиационного отряда. От обилия кнопок, рычагов разбежались глаза. Все здесь работает по строгому регламенту, принятому в Нацгвардии. Экипаж состоит из пяти-шести человек. У каждого своя задача. За штурвалом всегда находятся два летчика.

– Командир корабля, он же левый летчик, отвечает за общую работу самолета, проводит конт­роль и подготовку к полету, – сидя в кресле пилота, говорит Дастан Кусаинов. – Правый летчик выполняет функцию штурмана. Бортовой техник и механик во время полета следят за бортовым оборудованием, работой двигателей и различных систем жизнеобеспечения, выполняют регламентные работы по авиационной технике. Также есть бортпроводник, который обслуживает пассажиров.

Нам было интересно узнать, как происходит распределение летчиков на самолеты, ведь авиапарк здесь довольно разнообразный.

– После прибытия молодых летчиков в часть командование распределяет их по разным типам самолетов, где учитываются их личные предпочтения и качества. Так мне доверили управлять этим транспортным самолетом, – просто объясняет летчик.

АН-74 выдерживает диапазон температур от минус 50 до плюс 50. Борт может вместить до 44 воен­нослужащих и до 10 тонн груза. Максимальная его высота – 10,5 тыс. метров. Крейсерская скорость – 550 км в час.

– Он может летать до шести часов, дальность полета – 4,7 тысячи километров. Современная авионика, навигационное оборудование позволяют ориентироваться в воздухе и днем, и ночью в простых и сложных метеоусловиях, – привел техданные капитан.

28-летний Дастан окончил Государственный авиационный центр (РК) и Краснодарское высшее авиационное училище летчиков (Россия). И сразу после учебы в 2018 году пришел служить в воинскую часть 3656. На сегодня в летной книжке имеет около 450 налетанных часов. Военнослужащий признается, что во время несения службы он закреплен за одним типом самолета. Переходить с одного борта на другой им не положено.

АН-74 более приспособлен для перевозки высокопоставленных лиц. Гвардейцы на нем летают довольно часто.

– Наша задача – перевозка личного состава, грузов, выполнение запланированных и срочных заданий командования Нацио­нальной гвардии. Регулярно полеты выполняются на территории Казахстана, а также бывают специаль­ные задания за ее пределами. Например, перевозка командования, гуманитарной помощи или задержанных с территории иностранных государств, – отмечает командир.

В последние годы авиация Нацгвардии пополнилась самолетами китайского производства Y8F200WА. Это многоцелевой транспортный самолет большей вместимости, чем АН-74. Он может перевозить 86 военнослужащих и до 20 тонн груза.

По словам Дастана Кусаинова, новые самолеты позволяют Национальной гвардии в разы расширить применение авиации в решении важных задач. Не остаются в стороне гвардейцы, когда требуется помощь зарубежным странам. К примеру, они летали в Сирию, Турцию, Афганистан для доставки гуманитарной помощи, эвакуации населения и проведения спасательных работ во время природных катаклизмов.

...Пока мы беседовали с летчиками, издалека нарастал гул – это прибывал вертолет. С утра военнослужащие проводили учебно-тренировочный полет и прыжки с парашютом на аэродроме. Вскоре, с шумом рассекая воздух, вертолет сел. Из него вышел Алихан Толепказы, старший летчик-штурман вертолетной эскадрильи.

– Учебно-тренировочный полет прошел успешно, – кратко прокомментировал он, вытирая пот.

По его словам, вертолет МИ-171Е многофункционален, на нем можно не только перевозить людей и грузы, но и проводить разведку, поисково-спасательные работы и даже решать боевые задачи с земли и воздуха.

– Он может подняться до шести тысяч метров, предельная его скорость – 250 километров в час. Борт способен перевозить 24 человека и до четырех тонн груза внутри фюзеляжа, – добавил летчик.

На территории авиационной базы расположены не только самолеты, вертолеты, но и важные объекты: штаб, где находится командование, казарма для воен­нослужащих, хозяйственный блок, культурно-досуговый центр, спортзал, столовая. Работают на территории и наземные службы. К примеру, техники, радисты, метеорологи, которые обеспечивают безопасность полетов.

Среди таких профессионалов – ефрейтор Артем Баласян. Он старший техник группы обслуживания и регламента самолетов и двигателей.

– Мы отвечаем за предполетную и послеполетную подготовку воздушного судна. Проверяем их исправность. На каждом типе судна есть своя документация, единый регламент техобслуживания. И согласно этому документу, проводим все работы, – проинформировал он.

Перед каждым полетом осмат­ривают самолеты и радисты, которые налаживают устойчивую связь между летчиком и авиадис­петчером.

– Мы – наземная служба, работаем с радиолокационными и навигационными системами. Перед полетом проверяем радиоборудование, – поясняет старший техник Алибек Малгаждаров.

В полете особенно важна погода за бортом. За это отвечает метеорологическая служба. На вышке базы встретили офицера-синоптика Маншук Каратай. Ежедневно женщина отслеживает погоду не только в пунктах вылета и прилета, но и по небесному маршруту, на запасных аэродромах.

– Когда поступает заявка полета, мы готовим метеорологический бюллетень. Например, у нас есть маршрут Астана – Актобе. В день вылета смотрим фактическую погоду в Астане и ту, которая ожи­дается к моменту прилета в Актобе. Также фиксируем метеоусловия по запасным аэродромам в Атырау, Уральске, Костанае. И по маршруту полета у нас есть данные, будет ли ветер, какое сложится атмосферное давление, ожидается ли гроза, – говорит синоптик.

Откуда берутся эти данные? Маншук Каратай объясняет, что на базе есть специальные приборы измерения температуры воздуха, датчики давления, ветра, влажности.

Заместитель начальника штаба Улан Карбозов подчеркнул, что авиационная база оснащена современными информационными и цифровыми системами, которые сокращают время оповещения летчиков для выполнения задач. Нацгвардия тесно взаимодейст­вует с коллегами из Вооруженных сил РК, Пограничной службы. И планы у воинской части амбициоз­ные – стать мощной, высокотехнологичной и боеготовой силой для защиты национальной безо­пасности страны.