Почувствуй

разницу

О том, что однажды на Земле произойдет сдвиг полюсов, Оксана Кирейчева узнала еще в студенчестве от преподавателя факультета геологии. Но тогда не придала особого значения этой информации. А вот теперь она, умудренная жизненным опытом, ищет все новые и новые способы спасения своих «растишек» от природных аномалий.

С каждым сезоном погода становится все менее предсказуемой и прогнозируемой, поэтому за растениями нужен более тщательный уход, причем не только в дачный сезон, но и зимой. Снегопады в наших краях стали менее обильными, и зачастую морозы «бьют» по голой земле, оттого вымерзают многие плодовые, которые росли в огородах десятками лет, а те, что все же устояли, дают уже не столь богатый урожай.

Такую тенденцию Оксана Кирейчева заметила около пяти лет назад, и тогда ей пришла в голову гениальная идея: а что если укрыть на зиму корни деревьев и кустарников соломой? Попробовала. И результат превзошел все ожидания. Это природное покрывало спасает не только от холода зимой, но и служит прекрасным удоб­рением круг­лый год. Она демонстрирует наглядный пример – куст белой смородины, который за несколько сезонов «раздобрел» и вытянулся в рост своей хозяйки.

– Раньше это был хиленький кустик, который от силы давал пять литров ягоды, а теперь он превратился в полноценный кус­тарник, с которого в этом сезоне мы собрали около 20 литров смородины. Почувствуйте разницу! Секрет довольно прост. Вокруг куста сколотила небольшой короб из горбыля и в него уложила солому высотой примерно пять сантиметров. Во-первых, это природный материал, который греет и в то же время пропус­кает воздух и влагу. К тому же живущие под соломой жучки и червячки перерабатывают ее и получается перегной. Плюс под этой мульчей образуется сенная палочка, которую используют многие садоводы-любители в качестве лекарства от различных грибковых заболеваний растений. Только они покупают ее в специализированном магазине, разводят, обрабатывают. А тут все на месте: и перегной, и обработка от фитофторы, и зимнее «одеяло», и минимум хлопот, – утверждает опытная дачница Оксана Кирейчева.

В общем, дачнице так понравилась идея с соломой, что она стала использовать ее повсеместно, застелив ею практичес­ки весь участок. И обнаружила еще пару плюсов такого мульчирования почвы. Во-первых, солома оказалась идеальным спасением от вечной головной боли любого огородника – сорняка. Если какая-то травинка все же пророс­ла, она не цепляется за землю и хорошо выдергивается. Ну а во-вторых, если вы немного опоз­дали со сбором урожая, то ягода, упавшая на солому, остается чистой и сухой, а значит, вполне пригодной для употребления.

В сезон Оксана Кирейчева закупает около 50 тюков соломы, но это из расчета на ее владения. Участок у нее ого-го какой! Четыре обычных дачи в одном садовом обществе и шесть соток – в другом. Так что, учитывая, что солому периодически нужно подкладывать новым слоем на старый, который, как мы уже знаем, перерабатывается насекомыми, этого объема не так уж и много. Конечно, кто-то скажет, что подобный способ мульчирования почвы дороговат. Но если подсчитать ежегодные затраты на покупку перегноя, препаратов для защиты растений от грибков, укрывной материал, а самое главное – труд дачников, вынужденных гнуть спины, спасая культурные рас­тения от сорняков, то выходит очень даже выгодно.

Что нам зной, что нам дождик проливной…

Другая проблема, связанная с изменением климата, – палящее солнце. Не характерная прежде для местных широт изнурительная летняя жара пришлась не по душе растениям – и ягодным, и плодовым. Так что костанайские дачники стали активно притенять все, что возможно, используя для этого различные материалы.

Оксана Кирейчева устанавливает на грядках дуги, те самые, которыми испокон веков пользуются для того, чтобы высадить рассаду под пленку, а сверху натягивает притеняющую сетку. Она создает рассеянный солнечный свет и защищает от ультрафиолета.

– Очень удобная штука. Солн­це не палит, внутри тепло, вентиляция хорошая. Открыл, полил и снова закрыл. Никаких проблем. И я заметила, что лис­точки малины больше не желтеют в середине лета, а кусты клубники стали более пышными, то есть ягода чувст­вует себя прекрасно. Притеняю­щая сетка – универсальная вещь. Она и от града спасает, и от воробьев, которые любят выклевывать иргу, например. А если ее натянуть прямо под деревьями, задерживает груши и яблоки, которые падают с деревьев. Таким образом они не сыплются на землю, не бьются. Жаль только, что к этому способу я пришла только в прошлом году, – говорит Оксана Кирейчева. – Еще у притеняющей сетки нет парусности, как у укрывного материала. Его нужно очень хорошо фиксировать, чтобы он не улетел к соседям, а через сетку воздух легко проходит. Просто накинула ее и все!

А вот Любовь Ткачук использует обычный старый тюль. Им она прикрывает от солнца огурцы. Говорит, что материя именно светлых оттенков защищает растения от прямых солнечных лучей. К тому же, как оказалось, такое укрытие помогает не только в зной, но и во время града. Главное, чтобы тюль был хорошо натянут.

– Два года подряд мое приспособление спасает огурцы. В этом году в начале лета прошел сильный град размером с вишню. Помидоры и перцы вроде устояли, а вот огурцы у многих изрядно побило. А у меня они целые, потому что есть высокое сооружение в виде пирамиды, сколоченное из деревяшек, а сверху на него закреплен тюль. Градины отбивались от материа­ла и летели на землю, в грядку ничего не попало, – рассказывает дачница.

Кстати, Любовь Ткачук сумела использовать так называемое глобальное потепление в свою пользу: стала выращивать растения, которым местный климат всегда казался холодно-резковатым. Так в ее арсенале «растишек» появились теплолюбивые гортензии и голубика. Впрочем, они те еще капризули! Чтобы голубика и гортензия выжили в условиях Северного Казахстана, важно правильно подобрать для них участок, который не слишком засушлив, не слишком продуваем ветрами, не слишком открыт палящему солнцу…

– Немаловажный момент – грунт. Оба растения любят кис­лую почву, поэтому при высадке нужно обязательно купить специальный грунт или же грунт для хвойных растений – он такого красноватого оттенка, выкопать яму глубиной примерно сантиметров 50, засыпать туда кислую почву и в нее усаживать голубику или гортензию. Кстати, последняя еще и страшная «водохлебка» – и ее обязательно нужно обильно поливать. На зиму я ставлю дуги, укутываю их укрывным материалом в пару слоев – и они отлично зимуют. Я люблю голубику. Но у нас на рынке это ягода привозная. Думаю, дачный вариант будет еще вкуснее. Учитывая, что первые плоды она начинает давать на третий год, в следующем сезоне будем кушать уже свою голубику, – уверена Любовь Ткачук.

Безотходное производство

Как могут приспосабливаются садоводы и к новым законам. Когда в Казахстане запретили на дачных участках жечь костры, они сначала призадумались: куда ж девать, например, срезанные деревья?

Быстро нашли простой «выход». В итоге заброшенные дачи стали превращаться в самые настоящие свалки. А когда там поселились хомяки, портящие все, что попадается им в зубы, то дачники нашли другой «способ» утилизации ненужной древесины – теперь свалка образовалась прямо возле главной дороги. За это, между прочим, дачное общество несколько раз штрафовали, и отныне выносить такой мусор строго-настрого запрещено.

Как нынче справляются огородники с природными отходами, остается лишь догадываться. Но вот Оксана Кирейчева нашла уникальный способ превращения отходов в полезный ресурс.

– Мне сын подарил на день рождения электрический измельчитель веток. Замечательная штука! Как и материал, который он выдает. Щепа – еще один вид мульчи. Я ее использую для цветов. У меня пионы и розы растут в автомобильных покрышках, в них прямо поверх земли насыпаю щепу – и все отлично цветет и благоухает, – говорит Оксана Кирейчева.

Кстати, щепой можно засыпать тропинки – будет решена проблема с сорняками. А можно использовать в качестве удобрения для овощных культур, поскольку стружка из лиственных пород деревьев – яблони, вишни – очень богата питательными веществами. Такое вот экологически чистое и безотходное производство получается.