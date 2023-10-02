Убил и закопал: павлодарец пришел в полицию с повинной

10 лет лишения свободы получил павлодарец за убийство знакомой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области.

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«2 января в Южный отдел полиции Павлодара с повинной явился мужчина и рассказал, что в середине сентября 2022 года убил свою знакомую 1964 года рождения. В тот день у себя дома горожанин распивал спиртное со знакомой. Позже между ними возник конфликт, в результате которого павлодарец задушил женщину, а тело закопал во дворе дома, где проживал», – сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Следователи провели досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство».

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области с участием присяжных заседателей дал 31-летнему убийце 10 лет лишения свободы.