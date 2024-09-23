Уборку урожая завершают в Карагандинской области

Сельское хозяйство
40
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Карагандинской области урожай собирают на площади более 900 тыс. га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат 

Фото: акимат Карагандинской области

Благоприятная погода позволила аграриям увеличить темпы уборочной страды. Полностью завершить работы планируют до конца сентября при условии, что и дальше будет солнечно, без дождей.

Аким области Ермаганбет Булекпаев выехал в поле. Он побывал в двух крупных хозяйствах Абайского района – КХ «Шанс» и ТОО «Астра-Агро LTD».

Крестьянское хозяйство «Шанс» одним из первых в регионе завершило уборку картофеля. По словам сельхозпредпринимателя Игоря Жабяка, урожай радует: в среднем с каждого гектара собрано 300 центнеров плодов. Уборка зерновых ещё продолжается.

«Астра-Агро LTD» занимается выращиванием семенного картофеля высоких репродукций. Предприятие поставляет свою продукцию на завод в Кызылординскую область для изготовления фри. Также развивается производство зерновых культур.

Общие площади зерновых в области составляют 766 тыс. га, сообщил руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин. В настоящее время убрано более 60 %. Средняя урожайность – 11,5 ц/га.

Картофелем в этом году было засажено 11,5 тыс. га. Ожидается, что валовый сбор будет больше, чем в прошлом году, – порядка 600 тыс. тонн. Это превышает потребности области. Карагандинский картофель поставляется в столицу, южные регионы страны.

Для проведения уборочных работ аграрии обеспечены удешевлённым дизельным топливом. Кроме того, для зерносушилок выделено по доступной цене более двух тысяч тонн сжиженного газа. Это необходимо, чтобы осушать зерно с повышенной влажностью.

«Хороший урожай в этом году получаем и картофеля, и зерновых. Я сегодня побеседовал с комбайнёром, он говорит: у меня 20 лет стажа работы, 12 лет назад такое было. Уборочная кампания на стадии завершения. Техники достаточно, дизтопливо есть, рабочей силы хватает. Сейчас самое главное – погода», – отметил Ермаганбет Булекпаев.

#Карагандинская область #уборка #урожай

Популярное

Все
Президент поздравил женскую сборную по шахматам с победой на Олимпиаде
Уборку урожая завершают в Карагандинской области
Труба пока не готова
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Либо атом, либо веерные отключения
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Канцлер Германии ответил на вопросы студентов Maqsut Narikbayev University
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Токаев: С ФРГ достигнуты договоренности по проектам общей стоимостью $55 млрд
Какие документы были подписаны на бизнес-форуме Казахстана и Германии
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Солнце – это тоже ядерный реактор
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны

Читайте также

Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти …
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за дв…
Земельные вопросы жителей пограничных сел рассмотрела респу…
Казахстанский производитель сельхозтехники готов выйти на р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]