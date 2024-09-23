Уборку урожая завершают в Карагандинской области

В Карагандинской области урожай собирают на площади более 900 тыс. га, передает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: акимат Карагандинской области

Благоприятная погода позволила аграриям увеличить темпы уборочной страды. Полностью завершить работы планируют до конца сентября при условии, что и дальше будет солнечно, без дождей.

Аким области Ермаганбет Булекпаев выехал в поле. Он побывал в двух крупных хозяйствах Абайского района – КХ «Шанс» и ТОО «Астра-Агро LTD».

Крестьянское хозяйство «Шанс» одним из первых в регионе завершило уборку картофеля. По словам сельхозпредпринимателя Игоря Жабяка, урожай радует: в среднем с каждого гектара собрано 300 центнеров плодов. Уборка зерновых ещё продолжается.

«Астра-Агро LTD» занимается выращиванием семенного картофеля высоких репродукций. Предприятие поставляет свою продукцию на завод в Кызылординскую область для изготовления фри. Также развивается производство зерновых культур.

Общие площади зерновых в области составляют 766 тыс. га, сообщил руководитель управления сельского хозяйства Саят Мусин. В настоящее время убрано более 60 %. Средняя урожайность – 11,5 ц/га.

Картофелем в этом году было засажено 11,5 тыс. га. Ожидается, что валовый сбор будет больше, чем в прошлом году, – порядка 600 тыс. тонн. Это превышает потребности области. Карагандинский картофель поставляется в столицу, южные регионы страны.

Для проведения уборочных работ аграрии обеспечены удешевлённым дизельным топливом. Кроме того, для зерносушилок выделено по доступной цене более двух тысяч тонн сжиженного газа. Это необходимо, чтобы осушать зерно с повышенной влажностью.