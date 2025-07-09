Уборочная кампания зерновых культур стартовала на юге Туркестанской области

Сельское хозяйство
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Зерновые колосовые убирают в южных районах Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото пресс-службы облакимата

Вслед за земледельцами Сарыагашского района технику в поле вывели фермеры Казыгуртского района. В производственном кооперативе «Ушбастау» сельского округа имени К. Абдалиева уборочная кампания идет полным ходом. Уже сейчас ясно, что урожай пшеницы выдался неплохой. С 1 гектара посевов на богаре в ПК «Ушбастау» планируют получить 25 центнеров зерна. В целом по району объем производства зерновых ожидается выше среднего.

По информации акима района Азизхана Исмаилова, в Казыгурте в общей сложности 275,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, включая 100,9 тыс. га - пашни; 133,6 тыс. га пастбищ; 30,9 тыс. га сенокосов; 13,5 тыс. га - орошаемых земель.

В текущем году из 100,9 тыс. га пашни обработано 94 тыс. га. В целом по району 43,9 тыс. га засеяно пшеницей, 6,4 тыс. га ячменем, 8 025 га сафлором. Еще 33,6 тыс. га отведены под люцерну, кукурузу, овощные культуры, сады и виноградники, кормовые.

На весенне-полевые работы выделено 5 448 тонн льготных ГСМ, что полностью покрывает потребности фермеров. 30 фермерских хозяйств получили поддержку в виде 5%-ного кредита на сумму 364 млн тенге через микрофинансовую организацию «Ырыс».

#Туркестан #уборка #районы #зерновые

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