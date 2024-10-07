Участие приняли все

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В области Жетысу 442 429 жителей электорального возраста, около шести тысяч из них – инвалиды первой группы.

фото Дмитрия Ерофеева

– По нашему региону задействовано 463 избирательных участка, 40 из них с ограниченным доступом – это воинские части и пограничные заставы, объекты здравоохранения, дом-интернат, санаторий, изолятор временного содержания. Работают 474 избирательные комиссии, – рассказал председатель областного избиркома Тимур Даутов.

Были приняты все меры по оповещению граждан о дне, времени, месте голосования, каждый взрослый житель получил необходимую информацию о референдуме. На участках с раннего утра царила праздничная обстановка. Во многих сельских округах жители пришли голосовать в национальных костюмах, аксакалы благословили народ на принятие грамотного, выверенного решения о строительстве АЭС.

Маломобильные граждане имели возможность проголосовать на дому, согласовав этот аспект заранее, или приехать на участок при помощи родственников или социальных помощников. Общественный транспорт, оснащенный подъемниками для инвалидных колясок, в этот день курсировал бесплатно. Лица с инвалидностью могли также воспользоваться услугами инватакси.

Как сообщили в пресс-службе акима области, специальные услуги в регионе оказывают 34 инватакси, из них 14 авто­мобилей куплены в прошлом году за счет местного бюджета. В 2024-м для предоставления услуг службы «Инватакси» маломобильным гражданам выделено 306,6 млн тенге, их осуществляют восемь неправительственных организаций, из них две в Талдыкоргане.

– Заявки принимаются по телефону за сутки с указанием даты, времени подачи авто в определенное учреждение и убытия оттуда, – пояснил представитель ОО инвалидов-опорников ­«Ерлік» Нурбек Турганов.

На всех избирательных участках были предусмотрены условия для передвижения на инвалидных колясках.

– Работу избирательных участков организовали как раз в тех местах, где среда адаптирована для инвалидов, – рассказал руководитель реабилитационного центра «Асар» Ельдос Баялышбаев. – Есть пандусы, кнопка вызова помощников. Достаточно на нее нажать, чтобы вышли, скажем, охранники и помогли человеку в коляске заехать в помещение. У каждого гражданина страны есть возможность проголосовать на референдуме без каких-либо исключений по статусу о здоровье.

Председатель ОО «Ерлік», советник акима области по вопросам лиц с инвалидностью Роза Акжаркенова подчеркнула, что и для слабовидящих на избирательных участках оборудованы специальные кабинки, куда можно войти с помощником и проголосовать.

– Лица с инвалидностью в основном граждане с активной гражданской позицией, – считает Роза Акжаркенова. –Думаю, все они постараются принять участие в референдуме.

#голосование #АЭС #референдум #6 октября

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