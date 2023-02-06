Участники программы льготного автокредитования не могут продать свое место – оператор

Заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров заявил, что зарегистрировавшиеся в программе льготного автокредитования не смогут продать или передать кому-то свое место в пуле, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Сегодня в 10:00 программа по льготному автокредитованию была запущена. В итоге желающих встать в очередь было 125 тысяч человек. Из них 761 человек зарегистрировался. Регистрация происходила в течение 18 секунд, очередь закрылась, лимит закончился», – сказал Ринат Гаппаров на пресс-конференции в Астане.

Он признал, что были некоторые шероховатости по платформе и по сайту. Но их обещают устранить в последующем.

«Это пилотный запуск. В целом платформа свою задачу выполнила, положенный пул желающих получить льготные кредиты в количестве 761 человека набран.

Хотел бы предупредить, что продать свое место в пуле, передать его невозможно, все данные указаны: ИИН, ФИО. Другой человек кредит и автомашину получить не сможет. Просьба не доверять тем, кто предлагает такой вид действий, скорее всего, это мошенники», – заявил спикер.

Он также заявил, что в программе при подаче заявки имеется система антибот.

Напомним, сегодня в Казахстане открывалась регистрация на включение в список участников программы льготного автокредитования. 761 человек зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд со старта работы платформы в 10:00.