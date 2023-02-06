"Успели за 18 секунд" – 761 человек подали заявку на льготное автокредитование

Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек.

Фото: Kazpravda.kz

В Фонде развития промышленности объяснили, почему прием заявок на льготное автокредитование был быстро завершен, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"761 человек зарегистрировали свои заявки в первые 18 секунд с начала старта работы платформы в 10.00 часов. Количество посетителей сайта в первую минуту составило 125 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сайт autonesie.kz справился с нагрузкой и обеспечил формирование пула. После достижения лимита прием заявок был автоматически завершен, функция "подать заявку" стала неактивной.

"В процессе подачи заявки некоторые пользователи не смогли выбрать автопроизводителя, что также связано с достижением лимита заявок. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе", – добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в 10 часов по времени Астаны открылась регистрация для физических лиц на включение в список участников программы льготного автокредитования