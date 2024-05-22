Ученик скончался в уличном туалете школы в Жамбылской области

Опрошенные дали показания о том, что ученику стало плохо после урока физкультуры, однако судмедэкспертиза выявила истинную причину смерти ребенка

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О смерти школьника сообщили в прокуратуре региона, передает Kazpravda.kz

Так, 30 апреля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение о скоропостижной смерти ребенка в уличном туалете средней школы Байзакского района.

Опрошенные дали показания о том, что ученику стало плохо после урока физкультуры. Однако судебно-медицинская экспертиза выявила истинную причину смерти, наступившей от сильного удара в область груди.

В этой связи, районный отдел полиции начал досудебное расследование по факту укрывательства преступления в отношении руководства школы.