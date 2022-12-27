Ученик взорвал петарду в столичной школе

В полицию города Астаны поступило сообщение, что в школе-гимназии ученик 5 класса взорвал петарду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Стражи порядка выяснили, что школьник купил хлопушку в бутике в подвальном помещении жилого комплекса. Там полицейские у нелегального продавца нашли 10 коробок петард.
После полиция изъяла 57 штук пиротехнических изделий у другого незаконного продавца.
В отношении продавцов составили административные протоколы по статье «Незаконная торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан». Нарушителям грозит штраф в 25 МРП.
Отметим, в столице с 25 декабря по 3 января проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника-2022» с проверкой нелегальных точек продаж пиротехники.