Ученый, интеллигент, гражданин
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Георгий Пряхин, главный редактор издательства «Художественная литература», вице-президент Академии российской словесности
Сегодня – День Победы. В связи с этим великим событием в жизни наших народов хотелось бы рассказать читателям об одной книге, которая вышла летом прошлого года и стала, можно сказать, сенсационной для российских ветеранов войны, ученых-историков. Речь идет о книге «Малик Габдуллин» профессора Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева Серика Негимова, выпущенной нашим издательством.