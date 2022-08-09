Учет, да не тот

Более полусотни легковых автомобилей незаконно поставлены на казахстанский учет в Шымкенте. Этот факт выяснился в ходе специальной операции и комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые проводили сотрудники центрального аппарата МВД. Столичным полицейским удалось пресечь схему по незаконной постановке на учет в Казахстане транс­портных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины. Два сотрудника Процессингового центра департамента полиции города Шымкента с санкции суда взяты под стражу. Им вменяют в вину незаконную регистрацию 53 автомашин, ввезенных из-за рубежа, с нанесением ущерба на сумму свыше 320 млн тенге.

Департамент собственной безо­пасности МВД расследует сейчас уголовные дела по аналогичным фактам в семи регионах. За пос­ледние три года там незаконно зарегистрировано более двух тысяч транспортных средств. Государству нанесен ущерб, превышающий 10 млрд тенге.