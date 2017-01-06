​Учи солдата

«Ни один «мирный» и ни один боевой день не должен проходить без учебы и тренировки», – учил Бауыржан Момышулы. Как отмечают в оборонном ведомстве нашей страны, основные усилия в боевой подготовке в 2017 году будут направлены на поддержание высокого уровня боеспособности войск, повышение качества организации и проведения занятий. Наступивший учебный год будет насыщен практическими занятиями по обучению личного состава, где основное внимание будет уделено подготовке тактического, то есть батальонного, звена. В боевой учебе немалую часть займет совершенствование огневой, физической, специальной и государственно-правовой подготовки личного состава. Ведь что такое обучение? Это овладение техникой солдатского ремесла. Умение довести ее до автоматизма, чтобы солдат действовал как гимнаст, выполняющий упражнения на снарядах. Так учил на основе своего командирского опыта Бауке.

В духе времени будет продолжено совершенствование методов работы органов военного управления по организации боевых действий с использованием современных автоматизированных систем управления и связи. Не исчезнет и практика участия казахстанских военных в двусторонних и межвидовых учениях, как на территории страны, так и в международных, с отработкой приемов передислокации личного состава, вооружения и военной техники на большие расстояния. А мобилизационная подготовка будет включать тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности.

Одним из главных событий в военной сфере предстоящего года обещает стать Военный парад по случаю 25-летия Вооруженных сил страны, а также продолжение и качественное расширение состязательных форм боевой учебы бойцов в рамках Армейских международных игр-2017, запланированных на период с 29 июля по 12 авгус­та. В их программу планируется включить 27 конкурсов, четыре из которых совершенно новые по формату и составу участников – состязания среди инспекторов ВАИ «Дорожный патруль», «Соревнования экипажей БПЛА», конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств – участников СНГ «Воин Содружества» и соревнования среди военнослужащих военной полиции «Страж порядка».

В годы моей солдатской службы между учебными периодами наступало затишье, и наш досуг заполнялся хозработами. В современной армии хозяйственной деятельностью занимаются люди гражданские на основе аутсорсинга. Однако это отнюдь не означает, что солдат не получает навыков обращения с лопатой. И все же соединения и воинские части Вооруженных сил приступили к боевой учебе в новом учебном году уже 2 декабря 2016 года. Боец не отвлекается на второстепенное, ведь ему предстоит освоить новую технику и вооружение.

Предстоящий год, как и предыдущие, будет насыщен занятиями боевой учебы, мероприятиями оперативной подготовки, направленными на совершенствование межродового и межвидового взаимодействия войск, инструкторско-методическими занятиями. Индивидуальная подготовка воинов сменится налаживанием взаимодействия между подразделениями. А потому командирам надо помнить слова Бауыржана Момышулы: «Скромнее солдата существа нет. Будьте чутки, внимательны и справедливы к нему».