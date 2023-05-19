Учить и учиться самим

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Раушан Утеулина, Акмолинская область

В центры обучения казахстанцы обращаются в надежде усвоить языки. Качество процесса, конечно же, зависит от подготовленности преподавателей.

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Кокшетауский Центр обучения языкам в прошлом году отметил десятилетие деятельности. За это время сертификаты получили 3 800 слушателей, из которых 2 645 человек изучали государственный язык. Остальные горожане посещали уроки английского языка.

Директором Гульдана Есмурзина работает практически с самого основания центра. По ее словам, число слушателей неизменно растет, причем если в самом начале это были в основном государственные служащие и представители различных этносов, желающие знать государственный язык, то позже на курсы стали записываться бюджетные работники, индивидуальные предприниматели, а также юристы, военные, сотрудники специализированной охраны и другие. Безусловно, преподавателей центра наплыв новых слушателей радует, но, чтобы научить юристов или военных не только хорошо изъясняться на государственном языке, но и вести на нем документацию, составлять приказы, письма, обучаю­щие сами должны хорошо знать специфическую терминологию. А это, конечно, большой труд.

– К примеру, в свое время я обратилась в областной суд, попросила дать нам копии архив­ных документов, которые мы перелопатили, изучили, выписали специфические термины, часто употребляемые слова и фразы, предложения на русском языке. Затем, переведя все собранные термины и словосочетания на казахский, внесли их в специальное учебно-методическое пособие, в котором все темы разделены на сферы: юридическую, медицинскую, военную и другие, – говорит Гульдана Есмурзина. – Сегодня электронный вариант пособия, над которым корпели в свое время первые преподаватели центра, – хорошее методическое подспорье для молодых коллег, а также для учебных цент­ров из районов области.

Делиться опытом, демонстрировать достижения, учиться при этом самим важно для всех педагогов. В центре обучения, как правило, трудятся учителя-языковеды. Им особенно интерес­ны практики других регионов. Гульдана Есмурзина с коллегой побывали на семинаре, прошедшем в Рудном, где речь шла о внедрении цифровых технологий в сферу изучения языков. В завершение встречи подписали меморандум о сотрудничестве. Кокшетауским преподавателям было что предложить коллегам. К примеру, их фишка – это краткосрочные и долгосрочные проекты, среди которых популярен онлайн-проект «Қазақшаңыз қалай?» для представителей других национальностей. Условия его так интересны, что в нем с удовольствием рассказывают о себе, своей семье, увлечениях, читают стихи и поют песни на казахском языке участники из многих регионов страны.

Нравятся многим патриотический проект «Мен жастарға сенемін», песенный «Қазақша караоке» и другие. В центре соз­дан и работает клуб «Сөйле KZ». Один раз в год преподаватели обходят своих выпускников, работающих в разных сферах с целью оказания методической помощи в ведении делопроизводства на государственном языке.

Продолжая накапливать опыт, в начале апреля текущего года побывала директор центра на семинаре в Караганде, где состоялась презентация учебного пособия по обучению работников нотариальной сферы.

– В Карагандинской области центр обучения языкам частный, действует у них и управление по развитию языков. Судя по наличию различных учебных пособий, средств на их выпуск выделяется достаточно. Заметили мы еще одну особенность – управление по развитию языков тесно и весьма продуктивно работает с учеными филологического факультета университета им. Е. Букетова. Все издаваемые добротные методические пособия – результат их совместного труда, – делится Гульдана Есмурзина.

В прошлом году, продолжает собеседница, изучать государственный язык пришли нотариу­сы, адвокаты, юристы. Но они бегут от нашей трехуровневой десятимесячной программы обучения, дескать, слишком это долго. Их, говорят они, устроил бы короткий, но качественный трехмесячный языковой курс, которого в Кокшетау пока предложить не могут. Акмолинцы придерживаются изначально рекомендованных программ обучения, хотя некоторые области, пересмотрев возможности, перешли на краткий трехмесячный курс.

– Беря за основу рекомендуемые готовые разработки уроков на различные темы, мы стараемся какие-то из них упростить, другие «оживить», то есть мотивировать людей. Широко используем элементарное обучение в процессе игры, проводим конкурсы, диалоги, что очень нравится нашим слушателям. Для развития и роста самих преподавателей практикуем открытые уроки, семинары. Сегодня благодаря интернет-программам облегчилось и выездное обучение на предприятиях и в организациях, то есть смартфон используется в качестве мультимедийной доски, – отмечает Гульдана Есмурзина.

О своих коллегах она говорит, что каждый преподаватель, сам мотивируемый искренним желанием слушателей знать государственный язык, старается работать на результат. Понимание ценности собственного вклада в общее дело помогает им находить наиболее интерес­ные и плодотворные подходы.

#Кокшетау #қазақ тілі #изучение #государственный язык #преподаватели

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