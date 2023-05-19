Учить и учиться самим Статьи 19 мая 2023 г. 5:00 3 Раушан Утеулина, Акмолинская область В центры обучения казахстанцы обращаются в надежде усвоить языки. Качество процесса, конечно же, зависит от подготовленности преподавателей. фото автора Кокшетауский Центр обучения языкам в прошлом году отметил десятилетие деятельности. За это время сертификаты получили 3 800 слушателей, из которых 2 645 человек изучали государственный язык. Остальные горожане посещали уроки английского языка. Директором Гульдана Есмурзина работает практически с самого основания центра. По ее словам, число слушателей неизменно растет, причем если в самом начале это были в основном государственные служащие и представители различных этносов, желающие знать государственный язык, то позже на курсы стали записываться бюджетные работники, индивидуальные предприниматели, а также юристы, военные, сотрудники специализированной охраны и другие. Безусловно, преподавателей центра наплыв новых слушателей радует, но, чтобы научить юристов или военных не только хорошо изъясняться на государственном языке, но и вести на нем документацию, составлять приказы, письма, обучающие сами должны хорошо знать специфическую терминологию. А это, конечно, большой труд. – К примеру, в свое время я обратилась в областной суд, попросила дать нам копии архивных документов, которые мы перелопатили, изучили, выписали специфические термины, часто употребляемые слова и фразы, предложения на русском языке. Затем, переведя все собранные термины и словосочетания на казахский, внесли их в специальное учебно-методическое пособие, в котором все темы разделены на сферы: юридическую, медицинскую, военную и другие, – говорит Гульдана Есмурзина. – Сегодня электронный вариант пособия, над которым корпели в свое время первые преподаватели центра, – хорошее методическое подспорье для молодых коллег, а также для учебных центров из районов области. Делиться опытом, демонстрировать достижения, учиться при этом самим важно для всех педагогов. В центре обучения, как правило, трудятся учителя-языковеды. Им особенно интересны практики других регионов. Гульдана Есмурзина с коллегой побывали на семинаре, прошедшем в Рудном, где речь шла о внедрении цифровых технологий в сферу изучения языков. В завершение встречи подписали меморандум о сотрудничестве. Кокшетауским преподавателям было что предложить коллегам. К примеру, их фишка – это краткосрочные и долгосрочные проекты, среди которых популярен онлайн-проект «Қазақшаңыз қалай?» для представителей других национальностей. Условия его так интересны, что в нем с удовольствием рассказывают о себе, своей семье, увлечениях, читают стихи и поют песни на казахском языке участники из многих регионов страны. Нравятся многим патриотический проект «Мен жастарға сенемін», песенный «Қазақша караоке» и другие. В центре создан и работает клуб «Сөйле KZ». Один раз в год преподаватели обходят своих выпускников, работающих в разных сферах с целью оказания методической помощи в ведении делопроизводства на государственном языке. Продолжая накапливать опыт, в начале апреля текущего года побывала директор центра на семинаре в Караганде, где состоялась презентация учебного пособия по обучению работников нотариальной сферы. – В Карагандинской области центр обучения языкам частный, действует у них и управление по развитию языков. Судя по наличию различных учебных пособий, средств на их выпуск выделяется достаточно. Заметили мы еще одну особенность – управление по развитию языков тесно и весьма продуктивно работает с учеными филологического факультета университета им. Е. Букетова. Все издаваемые добротные методические пособия – результат их совместного труда, – делится Гульдана Есмурзина. В прошлом году, продолжает собеседница, изучать государственный язык пришли нотариусы, адвокаты, юристы. Но они бегут от нашей трехуровневой десятимесячной программы обучения, дескать, слишком это долго. Их, говорят они, устроил бы короткий, но качественный трехмесячный языковой курс, которого в Кокшетау пока предложить не могут. Акмолинцы придерживаются изначально рекомендованных программ обучения, хотя некоторые области, пересмотрев возможности, перешли на краткий трехмесячный курс. – Беря за основу рекомендуемые готовые разработки уроков на различные темы, мы стараемся какие-то из них упростить, другие «оживить», то есть мотивировать людей. Широко используем элементарное обучение в процессе игры, проводим конкурсы, диалоги, что очень нравится нашим слушателям. Для развития и роста самих преподавателей практикуем открытые уроки, семинары. Сегодня благодаря интернет-программам облегчилось и выездное обучение на предприятиях и в организациях, то есть смартфон используется в качестве мультимедийной доски, – отмечает Гульдана Есмурзина. О своих коллегах она говорит, что каждый преподаватель, сам мотивируемый искренним желанием слушателей знать государственный язык, старается работать на результат. Понимание ценности собственного вклада в общее дело помогает им находить наиболее интересные и плодотворные подходы. #Кокшетау #қазақ тілі #изучение #государственный язык #преподаватели