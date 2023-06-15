Учитель и ученик

...1976 год. Я молодой специалист, окончивший Джезказганский строительный техникум. Приехал по направлению в Жайрем, где полным ходом шла всесоюзная ударная стройка. Тогда и началось мое знакомство с Садыком Касымовичем Асатовым, чье имя вписано в историю региона золотыми буквами. Он – директор Жайремского горно-обогатительного комбината, а я – молодой мастер небольшого строительного участка, впоследствии – старший инженер-куратор отдела капитального строительства в аппарате комбината.

Садык Касымович был очень простым человеком. Несмотря на свою должность, мог на равных общаться с простым рабочим. Каждый раз интересовался нашими делами и всегда был готов протянуть руку помощи.

Умелый руководитель, страстно преданный своему делу, внося огромный вклад в развитие производства Жайрема, он основал в регионе свою школу. Наставник молодежи, он помогал познавать секреты строительства, дал путевку в жизнь многим молодым специалистам. Его особенное обаяние и простота могли каждого увлечь за собой. Ему подражали все, начиная от простого рабочего до инженера.

Мы учились у него, уважали и почитали, он был для нас образцом и кумиром. Специалисты, прошедшие школу Асатова, ныне трудятся на промышленных предприятиях, на государственной службе суверенного Казахстана. И я один из них.

С первых дней знакомства я отчетливо понял, что образовалась притягивающая сила между наставником и учеником, всегда с нетерпением ждал встречи с ним. Узнав о том, что он будет объезжать строящиеся объекты, я всякий раз чувствовал необыкновенный прилив энергии, это чувство долго не покидало меня и после его посещения. После каждой встречи находил в нем что-то новое и полезное для себя и потому подражал еще больше.

Я многому научился у него, и это до сих пор помогает мне в жизни, много раз лично встречался с ним. Тема разговоров всегда касалась светлого будущего поселка. Он преданно любил Жайрем, и глубоко верил в его достойное будущее.

Садык Касымович Асатов был человеком дальновидным, знающим толк в людях. В поощрении и повышении кадров был предельно справедливым. И никогда не соглашался повысить в должности кого-либо, не изучив его качества до конца. Вместе с тем, на тех, кого считал перспективным работником, он возлагал дополнительные общественные нагрузки. Пройти такое испытание на прочность удавалось не каждому.

Прежде чем принять решение, Садык Касымович всегда глубоко анализировал ситуацию, осмысливая все обстоятельства. Принимая решение, руководитель не должен проявлять эгоизм. К систематичности и результату приходят через обдуманные действия. Лозунги, клич и призывы не могут гарантировать успех начатого дела, эгоизм до добра не доведет. И это должен осознавать прежде всего руководитель. Мой наставник Садык Касымович Асатов был из тех, кто придерживался этого правила. Его натура сыграла в моей судьбе ключевую роль. То, чему я научился у Садыка Касымовича, помогло мне в те годы, когда я работал редактором газеты «Огни Жайрема», председателем комитета народного контроля Жайремского ГОКа, а впоследствии и тогда, когда работал акимом города Каражала.

В 2009 году в городе открылся историко-краеведческий музей, который состоял из четырех павильонов. В первом – уголок государственной символики, эмблема Каражала. В следующих павильонах были размещены интересные документы, рассказывающие об истории города, поселков Шалгинский, Жайрема, его людях, старинные предметы домашнего быта… А в целях воссоздания огромного наследия в сознании подрастающего поколения был оформлен уголок Турысова Каратая Турысовича – первого секретаря горкома партии, а также уголок первого директора Жайремского горно-обогатительного комбината Асатова Садыка Касымовича.

Основатель Жайрема Садык Касымович Асатов – директор Жайремского горно-обогатительного комбината родился 1 мая 1933 года в селе Барлык Улытауского района Карагандинской области (ныне область Улытау). Ушел из жизни рано, на 56-м году, но успел сделать главное – добиться промышленной добычи полиметаллической руды, а значит, дать свет, тепло и воду новому на карте поселку Жайрем.

Он был немногословным, но умел говорить так, что мыслям было тесно, а словам просторно. Для меня он был и остался «Сегіз қырлы, бір сырлы» – человеком многогранным, но цельным. Прекрасно играл на домбре, в шахматы, блистал как поэт. Его жизнеутверждающие стихи наполнены внутренней мудростью, высоким гражданским чувством долга, устремленные в будущее. Его пристанью была замечательная, обаятельная супруга Роза Ариповна.

Трудовые заслуги Садыка Асатова перед Родиной отмечены орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Знаком Почета.

Пример Асатова Садыка Касымовича до сих пор является моим главным оружием в жизни. Человек волевого, стойкого, упорного характера, не воспринимающий несправедливость.

В нынешнем году Садыку Касымовичу Асатову исполнилось бы 90 лет. Все, кто прошел через школу Асатова, хранят в своих сердцах и памяти его светлый образ, его добрые дела.