Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»

Они использовали бюджетные средства для своих нужд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкент выявила фиктивные приписки посещения детей в дошкольные учреждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратура Шымкента

В ходе проведения анализа установлены факты незаконного использования денег, выделенных из госбюджета на сумму более 8 млн тенге.

Так, два частных учреждения направляли ложные сведения в Управление образования об обучении не посещающих детсады детей, так называемых «мертвых душах», и использовали бюджетные средства для своих нужд.

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент учредители детсадов осуждены за мошенничество к различным видам наказания с полным возмещением государству ущерба.

В этом направлении работа продолжается.