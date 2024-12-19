Учредители детсада осуждены за содержание «мертвых душ»

Они использовали бюджетные средства для своих нужд
Прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкент выявила фиктивные приписки посещения детей в дошкольные учреждения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратура Шымкента
В ходе проведения анализа установлены факты незаконного использования денег, выделенных из госбюджета на сумму более 8 млн тенге.
Так, два частных учреждения направляли ложные сведения в Управление образования об обучении не посещающих детсады детей, так называемых «мертвых душах», и использовали бюджетные средства для своих нужд.
Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент учредители детсадов осуждены за мошенничество к различным видам наказания с полным возмещением государству ущерба.
В этом направлении работа продолжается.