Удар, еще удар

Спорт
727

В рукопашных боях приняли участие 12 команд – Пограничной службы КНБ РК, Министерства обороны РК, Внутренних войск МВД РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и военных вузов Алматы. Отличных достижений на спортивной арене добились курсанты первого учебного дивизиона, занявшие первое место, – младший сержант И. Сарсембаев в весовой категории до 70 кг и сержант Б. Исмаилов в весовой категории до 90 кг. 

По окончании соревнований на плацу академии состоялось торжественное построение и награждение спортсменов медалями и грамотами, а победителям – сборной команде Академии Пограничной службы КНБ РК – вручили кубок. 

Далелхан ШАХАНОВ

