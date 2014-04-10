В рукопашных боях приняли участие 12 команд – Пограничной службы КНБ РК, Министерства обороны РК, Внутренних войск МВД РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и военных вузов Алматы. Отличных достижений на спортивной арене добились курсанты первого учебного дивизиона, занявшие первое место, – младший сержант И. Сарсембаев в весовой категории до 70 кг и сержант Б. Исмаилов в весовой категории до 90 кг.

По окончании соревнований на плацу академии состоялось торжественное построение и награждение спортсменов медалями и грамотами, а победителям – сборной команде Академии Пограничной службы КНБ РК – вручили кубок.

Далелхан ШАХАНОВ