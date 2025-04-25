В Северо-Казахстанской области планируется строительство нескольких заводов по производству органических удобрений, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

Проекты реализуются при участии двух российских компаний, представители которых — Елена Филиппова и Евгений Усаченко — обсудили детали инвестиций на встрече с акимом СКО Гауезом Нурмухамбетовым.

Предприятия будут размещены в районах области и обеспечат аграриев качественными и доступными удобрениями, соответствующими экологическим стандартам.

- Со стороны государства будет предоставлена необходимая помощь зарубежным инвесторам для успешной реализации проекта. Мы оказываем всестороннюю поддержку — от идеи до выхода на проектную мощность, — подчеркнул глава региона.

Северо-Казахстанская область ежегодно увеличивает объемы внесения минеральных удобрений. Только в 2025 году в поля внесут 333 тыс. тонн удобрений — это рекордный показатель, направленный на повышение плодородия почв и устойчивый рост урожайности.

Строительство новых производств станет серьёзным вкладом в развитие агропромышленного комплекса региона, создаст рабочие места и ускорит переход к экологически безопасному земледелию.