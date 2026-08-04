«Кайрат» сыграет с «Левски» в Лиге чемпионов

Сегодня, 4 августа, алматинский «Кайрат» проведёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Софии против 27-кратного чемпиона Болгарии – клуба «Левски»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинский «Кайрат» после победы над кипрской «Омонией» проведёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Софии. Соперником команды станет грозный клуб «Левски» – 27-кратный чемпион Болгарии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Команда прибыла на выезд накануне. Главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящей встречи, подчеркнув, что тренерский штаб детально изучил сильные стороны соперника.

– Предстоит очень серьёзный матч, потому что мы встречаемся с сильным соперником. Прекрасно понимаем и осознаём его силу. Считаю, что мы достаточно хорошо изучили «Левски» – времени для подготовки было достаточно, - сказал главный тренер ФК «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин.

Ответную встречу с «Левски» «Кайрат» проведёт не в Алматы, а в Туркестане. Ранее Рафаэль Уразбахтин отмечал, что команде придётся принять эту ситуацию и адаптироваться к новым условиям. Перенос матча связан с тем, что на домашней арене «жёлто-чёрных» состоится концерт Канье Уэста.