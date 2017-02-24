​«Угощение» для киноманов: драма, катастрофа, комедия, мультфильм…

Дорогие гости



На церемонии открытия Дней российского кино вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раим­кулова отметила, что они проводятся в рамках 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией и Соглашения о культурном сотрудничестве.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Михаил Бочарников в своем выступлении подчеркнул, что прочнейшие культурные связи двух государств – надежная скрепа духовной близости народов Казахстана и России.

– Я очень благодарен Министерству культуры Российской Федерации, Министерству культуры и спорта Республики Казахстан и киностудии «Казахфильм», организовавшим кинопоказ, – сказал он.

Самых горячих аплодисментов удостоились продюсеры и актеры фильмов, которые предстояло посмотреть: заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, актриса Ольга Филимонова, кинопродюсер Василий Соловьев, генеральный директор продюсерского центра «Кинофест» Сергей Брагин. Зрители восхищались их работой в кино, а они в свою очередь – столицей Казахстана, покорившей их сердца архитектурой и гостеприимством.

Чем же порадовали казахстанского зрителя россияне? Самыми знаковыми фильмами, вышедшими на экраны в прошлом году, причем отмеченными не только зрительской аудиторией, но и компетентным жюри международных фестивалей. Но рассказать все-таки хочется не о лаврах, а о том нравственном посыле, который объединяет людей независимо от национальности. Ведь все мы, как сказал кинопродюсер Василий Соловьев, «из одного теста». И в ответ на аплодисменты не без удовольствия перечислил имена выходцев из Казахстана, ставших гордостью российского и мирового кино.

А началось все с «Ледокола»

Ах, как я жалела, что не посмотрела «Ледокол» до открытия дней. Перед началом фильма я аплодировала всего лишь актеру Сергею Пускепалису, а после просмотра он стал для меня настоящим капитаном, с которым можно отправиться в любой рейс.

Не случайно «Ледокол» режиссера Николая Хомерики окрестили фильмом-катастрофой. На создание морской драмы его вдохновил 133-дневный антарктический дрейф научно-исследовательского судна «Михаил Сомов».

Нерв картины – поединок отстраненного от руководства капитана в исполнении Петра Федорова и авторитарного героя Сергея Пускепалиса, который считает, что «закручивание гаек» – единственный способ выживания в экстремальных условиях. А людям не хватает тепла и душевности. И они готовы днями напролет смотреть «Бриллиантовую руку». Для обитателей зажатого во льдах корабля среди замкнутого пространства судна, льдов и безмолвия это своеобразная отдушина. Режиссеру удается показать людей, которые находят в себе силы оставаться порядочными в очень непорядочной действительности голода и лишений. 133 дня жить надеждой.

Как рассказал в одном из интервью режиссер фильма, готовясь к съемкам, они встречались со многими исследователями Арктики и Антарктики, общались с капитаном «Михаила Сомова» Валентином Филипповичем Родченко – человеком трудной судьбы. Несколько лет назад он продал петербургскую квартиру, перебрался в родной Луганск. Из-за разгоревшегося конфликта вернулся назад, поселился в выделенном государством жилье. С ним беседовал актер Петр Федоров, которому очень важно было понять, каков его герой, что значит быть капитаном дрейфующего судна, когда ты почти ничего не можешь и тебе остается лишь поддерживать дух команды…

Подспудно лента после просмотра оставляет ощущение чего-то полузабытого, доброго и теплого, как мамин пирог в детстве по праздникам. И радость эту хочется разделить в компании добрых друзей…

Спасая других, не думай о себе

«Я с ужасом вспоминаю 90-е: все правила мироустройства и нормы морали были выброшены на помойку, простые порядочные люди оказались за бортом жизни. Доброта, отзывчивость, порядочность элементарно мешали в борьбе за место под солнцем, и я преклоняюсь перед теми, кто сберег в себе эти качества. Такие люди должны стать нашим главным общественным классом, для них и о них я и снимал историю о сохранении человеческого достоинства», – так написал о фильме «Экипаж» режиссер Николай Лебедев.

Многие казахстанцы посмотрели этот фильм еще в прошлом году, но желающих «освежить воспоминания» было предостаточно. Если говорить обобщенно, то основа сюжета – извечный спор между юностью и зрелостью, начальником и подчиненным, учителем и учеником. Лебедев еще добавил сюда конфликт между отцом-авиа­конструктором и сыном-пилотом. Им никак не удается договориться, у них сплошная «невстреча». Никак эту стену непонимания не пробить. И единственный, парадоксальный способ найти общий язык с отцом – не следовать его заветам, а, напротив, нарушать. Самому принимать решение, брать на себя ответственность, отвечать за других.

Замечено, что чем больше у героев недостатков, тем больше мы им верим. Тем проще нам идентифицировать их с собой. Работает в «Экипаже» и другой «драйвер» – риск. Не тот, который в детективах, не наигранный, а вызванный обстоятельствами. Это не самая, мягко говоря, популярная тема в кино. А тут прямо все, включая директора частной авиакомпании, государственных чиновников, авиаконструктора, а также заложников этой драмы – пассажиров, не говоря уже о самих пилотах, неожиданным образом рискуют. И именно в этот момент лучшие качества людей как раз и компенсируют их недостатки.

Фильм еще до премьеры нарекли самым амбициозным проектом 2016 года. Оснований для таких оценок немало. Здесь и звездный дуэт Владимира Машкова и Данилы Козловского – самых ярких, харизматичных актеров своих поколений. Здесь и очевидная перекличка с «Экипажем» Александра Митты, который собрал в свое время у киноэкранов 100 млн зрителей. Вся эта мифология работала и работает на успех нового «Экипажа».

И, надо заметить, роскошный киноаттракцион с удовольствием смотрела не только юная поросль. От такого визуального пиршества, буйства эмоций, головокружительных съемок просто дух захватывало у зрителей разных возрастов. Свое дело сделали и 1,5 тысячи кадров с компьютерной графикой – спецэффектов в фильме хоть отбавляй.

По сюжету пилоты Гущин и Зинченко прилетают на гибнущий под раскаленной лавой остров, чтобы забрать сотрудников местного завода из горящего аэропорта. Визуальные эффекты этих сцен просто завораживают своей натуралистичностью и высоким качеством картинки. Зрители по достоинству оценили возможности формата IMAX. Дружно охали и вскрикивали, уклоняясь от несущихся прямо в лицо сгустков вулканического пепла.

…«Экипаж» я смотрела в прошлом году. В этом – решила повторить зрительский опыт. Захотелось снова ощутить буйство стихии, обжечься лавовыми потоками адреналина. И встретиться с не привыкшими мелочиться мужественными людьми. Новая встреча порадовала.

А мальчик-то хороший

Пережив страх и «наевшись» адреналина, было очень даже оздоровительно посмотреть легкую и веселую комедию Оксаны Карас «Хороший мальчик». Фильм, весело рассказывающий о серьезном, «начинен» приключениями школьника Смирнова. А перипетий в судьбе этого школяра действительно хватает: два романа, школьное расследование, подпольное казино, наркотики. Он за неделю успевает создать себе столько серьезных проблем, сколько, к счастью, у большинства из нас не бывает и за всю жизнь.

В фильме неожиданным образом уживаются две крайности современного кино, то чрезмерно серьезного, то бездумно развлекательного. Оксане Карас удалось выдержать драгоценный баланс и снять универсальный фильм о взрослении.

«Последние 20 лет российское кино сосредоточилось на социальной проблематике. А мне хотелось посмотреть внутрь человека. Ведь мы не меняемся, мы все всегда взрослеем одинаково. Этот болезненный период у каждого случается где-нибудь между 13 и 18 годами. У кого-то он происходит, как у нашего героя, за неделю, а у кого-то затягивается на 10 лет. Но это случается с каждым одинаково и неминуемо – и с мальчиками, и с девочками. Так что «Хороший мальчик» сознательно ностальгическое кино», – считает режиссер.

Герою фильма Коле в исполнении Семена Трескунова во всем хочется дойти до самой сути, он готов упираться и искать. И действовать незамедлительно. У него еще нет «зазора» между «подумал» и «сделал». Коля прикладывает немало душевных сил, чтобы услышать своего собеседника. Часто не слышит, но желание понять у него есть, как и желание помочь, пусть и невпопад. И это все от того, что ему не все равно. В этом и есть ключевой момент.

Фильм интересен тем, что говорит о наболевшем через улыбку. В таком на первый взгляд «легком» кино немало вопросов, из которых можно было бы «выжать» трагедию. Вопросы-то жизнь задает ранящие. Стоит ли уходить из одной семьи, когда есть другая? Надо ли ставить точку в отношениях, если не знаешь, насколько ты к ним готов? Идти ли на компромисс? Если ты знаешь, что кто-то врет, нужно ли уличать его во лжи, или пусть сам разберется?..

На эти вопросы большинство людей не то что в 15, а и в 80 ответить не готовы. С запутанными ситуациями за короткий срок, как в фильме, не разберешься. Но задавать себе неудобные вопросы стоит.

Бе-е-е-зумное превращение

Среди волков и овец, оказывается, бытуют самые обыкновенные человеческие чувства. И проявляются они с пульсирующим темпераментом. Посмотрев мультфильм «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», невольно и на сегодняшние реалии хочется по-другому посмотреть.

В центре сюжета – классическая история про волка в овечьей шкуре. Но этот волк вовсе не притворяется овцой, точнее бараном. Он им становится. Как? Но никому же не придет в голову спрашивать, как в художественных полнометражных фильмах люди меняются телами. Точно так же и тут.

Фильм начинается с известия о грядущих выборах. Выбирают вожака волчьей стаи. Кандидатов на мес­то прежнего предводителя Магры (озвучивает Сергей Безруков) два. Серый (Александр Петров) и Безу­хий. Один из них – волк-«клоун», который никак не повзрослеет, другой – зазнавшийся «начальник». Волки с фигурами олимпийских спортсменов и суперменов назначают день выборов, но тут появляется синеглазая волчица Бьянка (Лиза Боярская). Она сводит с ума одного из кандидатов настолько, что он попадет к гадалке, а дальше… Он станет бараном и попадет в деревню овец.

История захватывающая. Драматургия хорошо выстроена, тщательно проработаны персонажи и каждая деталь. А фразами «Возьми себя в копыта» или «Те же зайцы только в профиль» зрители стали весело «перекидываться» сразу же после просмотра мультфильма.

Увлекательно смотреть, как овцы на турнире едят попкорн, а волки устраивают супервечеринку. На лугу вдруг возникает мирно пасущийся жираф. И муха, и лягушонок… И они тоже вполне к месту. Юрий Гальцев озвучивает в этой сказке нашего брата – журналиста – барана Зико, который все записывает и фото­графирует.

Что касается съемочных нюансов, то, как отметил режиссер Максим Волков, этот мультфильм называют самым «шерстяным» в истории российской анимации. И действительно, здесь даже муха с шерстью. В сцене турнира, например, около 1 300 персонажей и все шерстяные.

И еще один интересный момент: программистам, работающим над мультфильмом, пришлось съездить в Ирландию, чтобы изучить, как растут растения. Это странно звучит, но именно программисты создали компьютерные коды того, как потом в фильме вырастали деревья и растения.

Новые встречи и совместные проекты

Финальным завершением Дней российского кино стало подписание министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы и министром культуры РФ Владимиром Мединским Плана совместных действий Казахстана и России на текущий год.

– Россия и Казахстан, – сказал Владимир Мединский, – это состоявшиеся, зрелые, суверенные государства. Суверенитет – это возможность самим решать, что твоему народу выгодно, удобно и правильно. А в основе сегодняшних дружеских отношений между Россией и Казахстаном лежат общие интересы, общая выгода, общая история и общая культура. Если мы хотим быть сильными в сегодняшнем сложном мире, мы по ключевым вопросам международной безопасности, экономике должны быть вместе. Вместе думать, какой путь развития наиболее подходит нашим странам. Ведь главное, что есть между нами, в чем наше огромное преимущество – это общая память, общая история и культура. Наша духовная близость не на словах. Она воспитана многократной совместной борьбой со смертельными врагами. У нас есть те самые 28 панфиловцев, которых никому не удастся у нас отнять. Они, русские и казахи, стояли вместе под Москвой. Они нас 75 лет назад не предали, не предадут никогда и не дадут предать друг друга.

Картину «28 панфиловцев» можно назвать поистине народной, в ее создание внесли средства более 35 тыс. человек. «Нам помогали три дивизии, – отмечал режиссер фильма Андрей Шальопа. – Беспрецедентный случай, когда такое огромное количество людей радеет за народный фильм».

Опыт совместного творчества у нас есть и он будет продолжен, заверили министры.