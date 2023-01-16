Уход McDonald’s никак не отразился на имидже Казахстана – МИД РК

По словам представителя министерства, рынок сам регулирует, кому прийти, кому уйти.

Фото: mcdonalds.kz

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вопросы общепита в компетенцию МИД не входят. Что-либо сказать не могу. В любом случае, какая бы компания не пришла, есть конкуренция, рынок, который сам регулирует: кто-то уходит, кто-то приходит", – сказал Смадияров.

Также он ответил на вопрос журналистов, пострадал ли имидж Казахстана из-за ухода McDonald’s.

"Ни в коем случае", – заявил Смадияров.

Напомним, 5 января 2023 года McDonald’s прекратил работу в Казахстане.