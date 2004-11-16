Законы
Указ Президента Республики Казахстан

О Государственной программе формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005—2007 годы

В соответствии с подпунктом 8) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, в целях обеспечения граждан и организаций быстрым и качественным доступом к государственным услугам и повышения эффективности функционирования государственных органов путем широкого применения информационно-коммуникационных технологий ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемую Государственную программу формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005—2007 годы (далее — Программа). 2. Правительству Республики Казахстан в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации Программы. 3. Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по реализации Программы. 4. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи один раз в полугодие не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы. 5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Правительство Республики Казахстан. 6. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года № 573 «О Государственной программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 10, ст. 108; 2003 г., № 44, ст. 472). 7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, 10 ноября 2004 года № 1471

Популярное

Все
Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Новые возможности древнего Саурана
Ни шагу назад!
Играет Катя на домбре
Высшие ценности государства
Сражения под сенью «Байтерека»
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Медиаизмерения в новой реальности
Выявлять и предупреждать
Тренд на хозяйственность
Предотвратить вывод капитала
Делиться прибылью с народом
Право на помощь
Два в одном
Настоящие парни
Прозвали Комбинашкой
Без халтуры
Служба в правоохранительных органах – огромная ответственность перед страной и народом
«Не дождетесь»…
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Тяжкий груз сирийской войны
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Законы
Послание
Законы
официальный отдел
Законы
Закон Республики Казахстан
Законы
Указ Президента Республики Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]