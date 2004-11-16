О Государственной программе формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005—2007 годы

В соответствии с подпунктом 8) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, в целях обеспечения граждан и организаций быстрым и качественным доступом к государственным услугам и повышения эффективности функционирования государственных органов путем широкого применения информационно-коммуникационных технологий1. Утвердить прилагаемую Государственную программу формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005—2007 годы (далее — Программа). 2. Правительству Республики Казахстан в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации Программы. 3. Центральным и местным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, принять меры по реализации Программы. 4. Агентству Республики Казахстан по информатизации и связи один раз в полугодие не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан информацию о ходе реализации Программы. 5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Правительство Республики Казахстан. 6. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2001 года № 573 «О Государственной программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 10, ст. 108; 2003 г., № 44, ст. 472). 7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, 10 ноября 2004 года № 1471