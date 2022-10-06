Указы Указ Президента Республики Казахстан 6 октября 2022 г. 0:00 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить: орденом «Парасат» Баталова Леонида Ивановича – советника директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева», город Экибастуз Павлодарской области; орденом «Құрмет» Макажанова Азамата Шугаевича – тренера – преподавателя КГКП «Школа высшего спортивного мастерства», город Павлодар; Оспанову Айман Каиркеновну – главного врача перинатального центра КГП «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова»; орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Хусаинова Еркеблана Хаджи-Муратовича – начальника участка АО «Алюминий Казахстана», город Павлодар; медалью «Ерен еңбегі үшін» Аманбаева Болата Советовича – собственного корреспондента АО «РТРК «Казахстан», город Павлодар. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 4 октября 2022 года № 1031