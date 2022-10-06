Указы
Указ Президента Республики Казахстан

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казах­стан наградить: орденом «Парасат»

Баталова Леонида Ивановича – советника директора РГП «Канал имени Каныша Сатпае­ва», город Экибастуз Павлодарской области;

орденом «Құрмет»

Макажанова Азамата Шугаевича – тренера – преподавателя КГКП «Школа высшего спортивного мастерства», город Павлодар;

Оспанову Айман Каиркеновну – главного врача перинатального центра КГП «Павлодарская областная больница имени Г. Султанова»;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Хусаинова Еркеблана Хаджи-Муратовича – начальника участка АО «Алюминий Казахстана», город Павлодар;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Аманбаева Болата Советовича – собственного корреспондента АО «РТРК «Казахстан», город Павлодар.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 октября 2022 года

№ 1031

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