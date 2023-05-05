Указ Президента Республики Казахстан Указы 5 мая 2023 г. 4:00 300 О награждении орденом «Алтын Қыран» Рахмона Э. Указ Президента Республики Казахстан О награждении орденом «Алтын Қыран» Рахмона Э. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан наградить орденом «Алтын Қыран» Рахмона Эмомали – Президента Республики Таджикистан. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 2 мая 2023 года № 205