Указ

Президента Республики Казахстан

О награждении орденом

«Алтын Қыран» Рахмона Э.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан наградить орденом «Алтын Қыран» Рахмона Эмомали – Президента Республики Таджикистан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 2 мая 2023 года

№ 205