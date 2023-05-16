Указ Президента Республики Казахстан Указы 16 мая 2023 г. 2:00 48 О награждении орденом «Айбын» ІІІ степени Курманбекова А. Ж. Указ Президента Республики Казахстан О награждении орденом «Айбын» ІІІ степени Курманбекова А. Ж. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Курманбекова Арслана Жолдасбекұлы – старшего пожарного-спасателя пожарной части № 7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям (посмертно). 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 15 мая 2023 года № 217