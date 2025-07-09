Очередной саммит БРИКС в этом году принимала Бразилия. В Рио-де-Жанейро 6–7 июля собрались для диалога главы государств и правительств, высокие представители стран – членов и партнеров объединения, а также руководители международных организаций. Нашу страну на саммите представлял заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу.

Участники мероприятия акцентировали внимание на необходимости укрепления мультилатерализма, обеспечения справедливого мирового порядка и устойчивого развития. Ключевые посылы сводились к необходимости расширения представленности стран Глобального Юга в глобальном управлении. Была выражена обеспокоенность по поводу интенсификации вооруженных конфликтов, усиления протекционизма в международной торговле и нарастания геополитических разногласий.

Выступая на заседании в первый день саммита, глава МИД РК отметил приверженность Казах­стана к укреплению справедливого, инклюзивного и устойчивого порядка на основе принципов Устава ООН и международного права.

– Астана реализует сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, сооружая мосты, а не стены, и развивает партнерские отношения со всеми странами, – заявил Мурат Нуртлеу.

Глава делегации РК выразил поддержку усилению роли средних держав Азии, Африки и Латинской Америки в глобальном процессе принятия решений. В данном контексте внимание участников саммита было привлечено к ряду инициатив нашей страны на международной арене, в том числе созданию Регионального центра по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы и проведению съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, Мурат Нуртлеу подчеркнул заинтересованность Казахстана всесторонне расширять экономические связи со странами БРИКС и отметил готовность нашей страны к сотрудничеству в продвижении человекоцентричного, инклюзивного и устойчивого подхода для обеспечения честного и справедливого цифрового будущего человечества.

Во второй день саммита глава МИД РК выступил на сессии «Окружающая среда, СОР30, глобальное здоровье», на которой обозначил экологические и гуманитарные приоритеты Казахстана. В частности, он акцентировал внимание на необходимости совместных усилий по сохранению экосистем, защите лесов, восстановлению Аральского моря и сдерживанию процессов таяния ледников.

Подчеркнув важность перехода от реагирования к упреждению климатических угроз, Мурат Нуртлеу призвал к развитию систем раннего оповещения, повышению готовности к стихийным бедствиям и усилению многосторонней координации. В связи с этим он представил инициативу Казахстана по использованию национальных спутниковых технологий для климатического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Отдельное внимание министр уделил вопросам здравоохранения, призвав государства присоединиться к Глобальной коалиции по развитию первичной медико-санитарной помощи, истоки которой берут начало в Алматинской декларации 1978 года – ключевом международном документе в сфере здравоохранения.

– Казахстан готов укреплять партнерство с БРИКС во имя человечества и планеты. Давайте действовать вместе – и действовать на опережение. В связи с этим приглашаю вас принять участие в Региональном экологическом саммите, который наша страна проведет в 2026 году в парт­нерстве с ООН, – сказал Мурат Нуртлеу, выступая на саммите.

На полях саммита глава МИД РК также провел ряд двусторонних встреч: с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Бразилию Мурат Нуртлеу провел переговоры с бразильским министром иностранных дел Мауро Виейрой. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическому взаимодействию, наметили перспективные направления кооперации в рамках международных организаций, подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении совместной работы в ключевых секторах.

Как отмечалось в ходе переговоров, Казахстан и Бразилия готовы расширять взаимодействие в таких областях, как сельское хозяйство, производство, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность, атомная энергетика, авиация, производство удобрений и других. Также министры выразили заинтересованность в обмене опытом и технологиями в области возобновляемой энергетики, цифровых инноваций и высоких технологий.

Также у главы МИД РК в Рио-де-Жанейро состоялся ряд двусторонних встреч с руководством ведущих экономических объединений и крупных промышленных корпораций Бразилии.

На встрече с министром регио­нальный директор компании Tramontina проинформировал о намерении в ближайшее время открыть официальное представительство в Алматы. С президентом авиастроительной корпорации Embraer обсуждена возможность открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию воздушных судов.

С исполнительным вице-президентом горнорудной компании Vale достигнута договоренность об организации визита делегации компании в Казахстан. С вице-президентом Marcopolo обсуждены возможности кооперации в сфере локализации производства пассажирского транспорта, включая проект по сборке автобусов в Казахстане. В ходе беседы с президентом государственной оборонно-промышленной компании Amazul внимание было уделено перс­пективам установления прямого взаимодействия с АО «НАК «Казатомпром».

Еще одна встреча состоялась с президентом Национальной конфедерации промышленности Бразилии Рикардо Албаном и вице-президентом конфедерации – сопредседателем Делового совета «Казахстан – Бразилия» Жилберто Петри. Стороны обсудили пути дальнейшего расширения взаимодействия, глава МИД РК отметил важность привлечения бразильских инвесторов в Казахстан и пригласил деловые круги страны к участию в четвертом заседании Делового совета, которое состоится в 2025 году в РК.