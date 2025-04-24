Приветствуя Гордана ­Грлич-Радмана, Маулен Ашимбаев назвал Хорватию надежным партнером Казахстана в Европейском сою­зе. Спикер Сената обозначил важность дальнейшего укрепления межпарламентских связей. Была отмечена работа по обмену законотворческим опытом, организации взаимных визитов с участием депутатов – членов групп дружбы и установлению тесных контактов между профильными комитетами Сената Парламента и Сабора.

– Между Казахстаном и Хорватией налажен эффективный политический диалог, динамично развиваются экономическое сотрудничество и культурные связи. Интенсивность и содержание Вашего визита отражают взаимную заинтересованность наших стран в углуб­лении взаи­модействия. Важную роль в продвижении сотрудничества между нашими странами играет межпар­ламентский диалог. Мы заинтересованы в развитии тесных отношений с Пар­ламентом Хорватии. Потенциал групп дружбы целесообразно использовать в качестве эффективного инструмента укрепления диалога, – сказал спикер палаты в своем выступлении.

В ходе обсуждения и обмена мнения­ми касательно перспектив в сферах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества спикер Сената ознакомил также коллегу с социально-экономи­ческими и политическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева и направленными на комплекс­ную перезагрузку ключевых государственных институтов. В частности, речь шла о мерах, нацеленных на формирование новой экономической модели, улучшение инвестиционного климата Казах­стана и преференциях для инвесторов в областях, представляющих взаимный интерес. Особое внимание в этой связи было уделено совместным проектам в таких областях, как энергетика, фармацевтика и транспорт, информационные технологии и сельское хозяйство.

Спикер Сената также проинформировал собеседника о проведении VIII Съез­да лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года под названием «Диалог религий – синергия во имя будущего».

В свою очередь Гордан Грлич-Радман, прибывший в Казахстан для участия в казахстанско-хорватском бизнес-форуме, высоко оценил масштабные полити­ческие и социально-экономи­ческие трансформации, осущест­вляемые в Казахстане, и также выразил заинтересованность в расширении и укреплении дальнейшего сотрудничества.