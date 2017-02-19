​Укрепляя единство народа

Благодаря последовательной и дальновидной политике Елбасы наша страна достигла за четверть века невиданных успехов. Как отмечал Президент Нурсултан Назарбаев в одном из своих выступлений, наше главное достижение – мы создали независимый Казахстан, государство, которого не было на карте мира. На международном уровне утверждены государственные границы. Создана эффективная система государственного управления, действующая на основе Конституции. У нас – современные Вооруженные силы и правоохранительная система. Казахстан – авторитетный и ответственный партнер по всем вопросам сотрудничества.

Глава государства тогда также подчеркнул, что наша страна дала миру яркий пример казахстанского экономического чуда. В 2012 году мы вошли в число 50 самых конкурентоспособных экономик мира. За годы независимости экономика выросла в 20 раз. С 1999 по 2016 год наша экономика непрерывно растет. По экспертным прогнозам, Казахстан и в ближайшие 10–20 лет будет входить в число стран – лидеров по росту экономики.

Особый акцент Глава государства делает на том, что в стране сформирована уникальная модель мира и согласия. Рожденная общенародной волей Ассамблея народа собрала под своим крылом все этносы, и мы сегодня создаем такое справедливое общество, в котором каждый может сказать: «Я – казахстанец, это моя страна, я строю здесь свое счастье!»

Касаясь предстоящей реформы, Елбасы отметил, что она опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть – Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управления.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что сегодня требуется изменение общественно-политической системы страны, поскольку современные глобальные проблемы диктуют переустройство политической системы. Следует передать часть полномочий Президента, установленных законом, по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам. Существенно повысится роль Парламента в формировании Правительства, а сам Кабинет министров будет нести ответственность перед депутатским корпусом. Это позволит перейти к полной ответственности Правительства за реализацию государственных программ, следить за исполнением которых будет Парламент.

Важнейшим моментом в предстоящей реформе является то, что политическая реформа учитывает исторический опыт страны и позволит повысить устойчивость политической системы и увеличить эффективность ответов на современные вызовы.

«Программа реформ – наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный: в сторону демократического развития», – акцентировал внимание Нурсултан Назарбаев. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

Убежден, что предложенные Елбасы изменения в вопросах перераспределения полномочий между ветвями власти еще более объединят нацию, весь наш народ, сделают Казахстан конкурентоспособным, помогут нам достичь новых высот и побед.