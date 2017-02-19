​Укрепляя единство народа

Свежий выпуск
473
Жабал Ергалиев, депутат Сената Парламента РК

Благодаря последовательной и дальновидной политике Елбасы наша страна достигла за четверть века невиданных успехов. Как отмечал Президент Нурсултан Назарбаев в одном из своих выступлений, наше главное достижение – мы создали независимый Казахстан, государство, которого не было на карте мира. На международном уровне утверждены государственные границы. Создана эффективная система государственного управления, действующая на основе Конституции. У нас – современные Вооруженные силы и правоохранительная система. Казахстан – авторитетный и ответственный партнер по всем вопросам сотрудничества.

Глава государства тогда также подчеркнул, что наша страна дала миру яркий пример казахстанского экономического чуда. В 2012 году мы вошли в число 50 самых конкурентоспособных экономик мира. За годы независимости экономика выросла в 20 раз. С 1999 по 2016 год наша экономика непрерывно растет. По экспертным прогнозам, Казахстан и в ближайшие 10–20 лет будет входить в число стран – лидеров по росту экономики.

Особый акцент Глава государства делает на том, что в стране сформирована уникальная модель мира и согласия. Рожденная общенародной волей Ассамблея народа собрала под своим крылом все этносы, и мы сегодня создаем такое справедливое общество, в котором каждый может сказать: «Я – казахстанец, это моя страна, я строю здесь свое счастье!»

Касаясь предстоящей реформы, Елбасы отметил, что она опирается на логику нашего развития и логику современного развития в целом. Основная суть – Президент отдает ряд своих полномочий Парламенту и Правительству. Эта реформа нацелена на повышение эффективности системы управления.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что сегодня требуется изменение общественно-политической системы страны, поскольку современные глобальные проблемы диктуют переустройство политической системы. Следует передать часть полномочий Президента, установленных законом, по регулированию социально-экономических процессов Правительству и другим исполнительным органам. Существенно повысится роль Парламента в формировании Правительства, а сам Кабинет министров будет нести ответственность перед депутатским корпусом. Это позволит перейти к полной ответственности Правительства за реализацию государственных программ, следить за исполнением которых будет Парламент.

Важнейшим моментом в предстоящей реформе является то, что политическая реформа учитывает исторический опыт страны и позволит повысить устойчивость политической системы и увеличить эффективность ответов на современные вызовы.

«Программа реформ – наш ответ на вопрос, в каком направлении пойдет Казахстан. Ответ ясный и последовательный: в сторону демократического развития», – акцентировал внимание Нурсултан Назарбаев. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентрируется также на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны.

Убежден, что предложенные Елбасы изменения в вопросах перераспределения полномочий между ветвями власти еще более объединят нацию, весь наш народ, сделают Казахстан конкурентоспособным, помогут нам достичь новых высот и побед. 

Популярное

Все
Творил несмотря на запреты
Родственникам чиновников начисляли зарплату за работу, которую они не выполняли
Что может быть общего у войны и женщины, имеющей детей?
Цифровая эпоха: как защитить персональные данные
Сегодня 99% всех киберпреступлений составляют случаи интернет-мошенничества
Больше половины ДТП в Шымкенте происходит с участием пешеходов
Гордость степей, а не обуза
Археология и взятки
«Грязеболотный» период
Крестьянским хозяйствам Карагандинской области не хватает собственных семян
Пыль, грязь, ржавая вода: пассажиру возместили ущерб за антисанитарию в поезде
В Мангистау любовь к родной земле прививают через цифровые технологии
Предвестник весеннего обновления
Плюрализм, открытость и результативность
Консолидация общества и развитие экономики – неразрывно связанные и взаимозависимые понятия
Что стало причиной гигантской автомобильной пробки на трассе Алматы – Бишкек?
Формат прямого диалога
Казахстан изменил структуру экспорта в Азербайджан
Ученый, политик, аграрий
Добро пожаловать!
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Нацбанк предупредил казахстанцев об обмане мошенников
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Детский сад горел в Семее
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы

Читайте также

Наурыз: о прошлом, настоящем и будущем
Угроза предотвращена
Гнусный гнус
Процесс пошел

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]