В рамках мероприятия состоя­лось обсуждение вопросов, касающихся повышения женского участия и внедрения гендерного измерения в стратегию и проекты ШОС, продвижения эффективного сотрудничества между странами – участницами организации в сфере расширения политических и экономических прав и возможностей женщин, а также создания региональных сетей сотрудничества.

На церемонии открытия высту­пила заместитель Премьер-минист­ра РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографи­ческой политики при Президенте РК Гульшара Абдыкаликова.

В своем выступлении она отметила, что в Казахстане в кон­тексте достижения поставленной Первым Президентом РК – ­Елбасы стратегической цели – стать к 2050 году одной из 30 развитых стран – реализуются Третья модернизация, программа «Цифровой Казахстан», внедряются элементы Индустрии 4.0. И в этой работе одним из главных драйверов становится женское сообщество.

– Приоритетное внимание мы уделяем укреплению традиционных семейных ценностей и поддерж­ке института семьи. ­Выстроена целостная система соцподдержки женщин и семей, имею­щих детей. За последние 10 лет расходы бюджета на эти цели увеличились более чем в 5 раз, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

В рамках форума состоялись пять панельных сессий: «Гендерные аспекты регионального сотрудничества стран – участниц ШОС», «Участие женщин в устойчивом и инклюзивном экономическом развитии региона», «Инвестиции в здравоохранение и образование», «Инновации и эпоха цифровизации в целях равенства возможностей», «Региональные вызовы и возможности для улучшения положения женщин и девочек».