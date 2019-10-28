​Укрепляя согласие и единство

В заседании приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламен­та, известные общественные деятели, научно-экспертное сообщество.

Модератор встречи – руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Цент­рально-Азиатском регионе Академии государственного управления при Президенте РК, председатель Научно-экспертного совета АНК Айгуль Садвокасова напомнила слова Елбасы о том, что сфера межэтнических отношений требует использования тонкого научного инструмента.

– Чтобы принимать точные управленческие решения, нужно опираться на научные исследования, – сказала Айгуль Садвокасова, отметив вклад членов совета в развитие АНК, укрепление согласия и единства – тех незыблемых принципов, на которых построена независимость нашей страны.

Руководитель Международного научно-просветительского проекта «Эпоха и личность» доцент ЕНУ им. Л. Гумилева Майнура Бурибаева рассказала, что цикл мероприятий в его рамках стартовал в 2014 году, а с сентяб­ря 2017-го осуществляется под эгидой НЭС АНК. Цель инициативы – широкая популяризация научного наследия известных ученых Казахстана XX–XXI веков, внесших значительный вклад в развитие научной школы, подготовку кадров высшей квалификации, воспитание нового поколения ученых в духе доб­росовестности, патриотизма, академической культуры.

Сегодня, когда 2019-й объявлен в Казахстане Годом молодежи, а в странах СНГ – Годом книги, проект «Эпоха и личность» еще более актуален, поскольку труды отечественных ученых служат на­дежной научно-методологичес­кой базой для новых поколений.

Депутат Мажилиса, член АНК Куаныш Султанов затронул тему личности в истории. По его словам, личности не должны возводиться выше общества, оно их само выдвигает.

– В современной государственности Казахстана такой личнос­тью стал Первый Президент – Елбасы Нурсултан­ Назарбаев­, сыгравший огромную роль в истории не только нашей страны, но и всего пространства СНГ, – подчеркнул Куаныш Султанов.

Заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко отметил важность просвещения и распространения знаний о людях, которые вложили много труда в возникновение и становление казахской государственности, экономическое развитие страны.

– Мне посчастливилось быть у истоков АНК, открывать первый Дом дружбы в Восточном Казах­стане, где происходили непростые межэтнические процессы. Сегодня самое главное – благополучие наших граждан, спокойная жизнь с уверенностью в завтрашнем дне, – подчеркнул Владимир Божко.

Приветствие заместителя Председателя АНК Жансеита Туймебаева зачитал заместитель заведующего Секретариатом ассамблеи Леонид Прокопенко. Научно-экспертный совет всегда был одной из наиболее востребованных структур, которая поз­воляла и позволяет оценивать и выстраивать государственную политику в сфере общественного согласия и общенационального единства в правильном направлении. Эта работа ведется уже 10 лет, и результаты впечатляют. Только за последние 2 года более 30 материалов по чувствительным вопросам межэтнических отношений были подготовлены и представлены Елбасы.

В ходе заседания была отмечена неоценимая роль совета как экспертной площадки и активного участника общественно-политического процесса.

У истоков формирования Научно-экспертного совета АНК, соз­данного в 2009 году, стояла ныне профессор кафедры политологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева и кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова, член Ассамблеи народа Казахстана Наталья Калашникова, 60-летний юбилей которой совпал с 10-летием совета. Ее научный и организационный вклад в формирование и развитие НЭС был отмечен на встрече.

За вклад в укрепление межнационального согласия и общест­венного единства, большую работу по ответственному воспитанию молодого поколения в духе патриотизма Наталье Калашниковой был вручен памятный знак «Мейірім».