​Укрепляя согласие и единство

Свежий выпуск
536
Асель Муканова

В заседании приняли участие представители Администрации Президента, депутаты Парламен­та, известные общественные деятели, научно-экспертное сообщество.

Модератор встречи – руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Цент­рально-Азиатском регионе Академии государственного управления при Президенте РК, председатель Научно-экспертного совета АНК Айгуль Садвокасова напомнила слова Елбасы о том, что сфера межэтнических отношений требует использования тонкого научного инструмента.

– Чтобы принимать точные управленческие решения, нужно опираться на научные исследования, – сказала Айгуль Садвокасова, отметив вклад членов совета в развитие АНК, укрепление согласия и единства – тех незыблемых принципов, на которых построена независимость нашей страны.

Руководитель Международного научно-просветительского проекта «Эпоха и личность» доцент ЕНУ им. Л. Гумилева Майнура Бурибаева рассказала, что цикл мероприятий в его рамках стартовал в 2014 году, а с сентяб­ря 2017-го осуществляется под эгидой НЭС АНК. Цель инициативы – широкая популяризация научного наследия известных ученых Казахстана XX–XXI веков, внесших значительный вклад в развитие научной школы, подготовку кадров высшей квалификации, воспитание нового поколения ученых в духе доб­росовестности, патриотизма, академической культуры.

Сегодня, когда 2019-й объявлен в Казахстане Годом молодежи, а в странах СНГ – Годом книги, проект «Эпоха и личность» еще более актуален, поскольку труды отечественных ученых служат на­дежной научно-методологичес­кой базой для новых поколений.

Депутат Мажилиса, член АНК Куаныш Султанов затронул тему личности в истории. По его словам, личности не должны возводиться выше общества, оно их само выдвигает.

– В современной государственности Казахстана такой личнос­тью стал Первый Президент – Елбасы Нурсултан­ Назарбаев­, сыгравший огромную роль в истории не только нашей страны, но и всего пространства СНГ, – подчеркнул Куаныш Султанов.

Заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко отметил важность просвещения и распространения знаний о людях, которые вложили много труда в возникновение и становление казахской государственности, экономическое развитие страны.

– Мне посчастливилось быть у истоков АНК, открывать первый Дом дружбы в Восточном Казах­стане, где происходили непростые межэтнические процессы. Сегодня самое главное – благополучие наших граждан, спокойная жизнь с уверенностью в завтрашнем дне, – подчеркнул Владимир Божко.

Приветствие заместителя Председателя АНК Жансеита Туймебаева зачитал заместитель заведующего Секретариатом ассамблеи Леонид Прокопенко. Научно-экспертный совет всегда был одной из наиболее востребованных структур, которая поз­воляла и позволяет оценивать и выстраивать государственную политику в сфере общественного согласия и общенационального единства в правильном направлении. Эта работа ведется уже 10 лет, и результаты впечатляют. Только за последние 2 года более 30 материалов по чувствительным вопросам межэтнических отношений были подготовлены и представлены Елбасы.

В ходе заседания была отмечена неоценимая роль совета как экспертной площадки и активного участника общественно-политического процесса.

У истоков формирования Научно-экспертного совета АНК, соз­данного в 2009 году, стояла ныне профессор кафедры политологии Евразийского национального университета им. Л. Гумилева и кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова, член Ассамблеи народа Казахстана Наталья Калашникова, 60-летний юбилей которой совпал с 10-летием совета. Ее научный и организационный вклад в формирование и развитие НЭС был отмечен на встрече.

За вклад в укрепление межнационального согласия и общест­венного единства, большую работу по ответственному воспитанию молодого поколения в духе патриотизма Наталье Калашниковой был вручен памятный знак «Мейірім».

Популярное

Все
Референдум-2024: Избирательные участки открылись в Астане
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
В ЦКР состоялись встречи с международными наблюдателями
Всенародный референдум по вопросу строительства АЭС проходит в Казахстане
Министр обороны наградил именными часами солдат, боровшихся с паводками
Премьер проголосовал на референдуме
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Казахстан выступил на общих дебатах 79-й сессии Генассамблеи ООН
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
В курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан построят новые аэропорты
По делу о взрыве на АЗС в Дагестане задержан ее владелец
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран
Нужны дополнительные мощности
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Безопасность превыше всего
Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Паралимпиада: расписание на субботу
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто

Читайте также

Историческая память социума
Бюро Мажилиса
Вода для каждого села
Ради благой цели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]