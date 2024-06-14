Уличные библиотеки открыли в Шымкенте

По информации МКИ, основная цель проекта – дать вторую жизнь прочитанным книгам и организовать акцию обмена среди читателей.

Подобные проекты уже успешно функционируют во многих странах мира.

«Благодаря уличным библиотекам увеличивается возможность популяризации чтения и привлечения жителей к книгам. Уголки для буккроссинга, установленные во дворах, помогают горожанам эффективно использовать свободное время. С помощью этого проекта каждый может поделиться книгой, которую читает, с другими. Кроме того, там можно найти интересные книги для себя. Этот проект поднимает уровень чтения и укрепляет культурные связи среди населения», – сказала директор Централизованной публичной библиотечной системы имени Абая Нурила Жуманова.

В настоящее время в шести местах города функционируют уличные библиотеки. Горожане и гости могут в любое время суток взять нужную книгу и оставить на её место другую.

В будущем сотрудники библиотеки планируют увеличить количество уличных библиотек и повысить их доступность для читателей.