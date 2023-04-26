Улучшение условий труда работников CNPC в Казахстане обсудил Смаилов с вице-президентом компании

Также стороны рассмотрели вопросы реализации новых инвестиционных проектов в энергетической отрасли.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр Алихан Смаилов обсудил ряд вопросов с вице-президентом компании CNPC Хуаном Юнчжаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр подчеркнул, что CNPC свыше 25 лет успешно осуществляет деятельность на территории Казахстана, являясь одним из важных стратегических партнеров в энергетической отрасли.

«За годы совместной работы у нас сложились доверительные партнерские отношения при реализации крупных проектов во всех секторах нефтегазовой отрасли. Правительство Казахстана настроено на углубление нашего стратегического сотрудничества», – сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Хуан Юнчжан отметил, что ранее был успешно реализован ряд совместных проектов, многие из которых считаются образцом взаимовыгодного сотрудничества, и обозначил заинтересованность компании в расширении своей деятельности в РК.

«Китай и Казахстан являются хорошими соседями. CNPC готова внести свой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами», – сказал Юнчжан.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы экспорта нефти, улучшения условий труда работников CNPC в Казахстане, а также ряд других актуальных тем, проинформировала пресс-служба Правительства.