Улучшить бизнес-климат

Столичными предпринимателями озвучены основные проблемы бизнеса.

Обсуждение состоялось в ходе отчетной встречи, организованной Региональным советом палаты предпринимателей Нур-Султана.

Открывая мероприятие, председатель регсовета Булат Омаров напомнил, что в 2020 году путем открытого голосования в состав наблюдательного органа вошли 30 бизнес-ассоциаций и руководители компаний из различных секторов экономики. По его словам, за 2020–2021 год Региональным советом было рассмотрено 73 проблемных вопроса, 48 из которых решены положительно. Подобные встречи планируется проводить раз в полгода, чтобы своевременно оценивать удовлетворенность бизнеса деятельностью Регионального совета.

Самат Исабаев, член регсовета, сообщил: в настоящее время, по данным на 1 мая, в сфере оптовой и розничной торговли Нур-Султана задействовано более 54 тыс. компаний. По его словам, предпринимателей, занятых в сфере торговли, волнуют вопросы внешнеэкономической деятельности, увеличения сроков предоставления посттаможенных отчетов, оценки безопасности и качества товаров медицинского назначения и другие. В рабочих группах обсуждались меры по стабилизации цен на социально значимые товары и снятию барьеров по выходу продукции на рынок. От решенных проблем экономический эффект для бизнеса оценивается в 1,2–1,5 млрд тенге, а для конечных покупателей – в 2–2,2 млрд тенге выгоды.

Другой член Регионального совета, Канат Ибраев считает, что одним из достижений бизнеса в последние годы стало принятие Закона «О промышленной политике».

Он рассказал, что в столице работают предприятия строительной и легкой отрасли, мебельной, машиностроения. Они создают прибавочный продукт, рабочие места, но доля обрабатывающей промышленности в ВВП столицы очень мала – около 7%. При этом в секторе занято около 7 тыс. человек.

По его словам, совершенствование нормативно-правовой базы для промышленных предприя­тий входит в число основных направлений деятельности регсовета, поскольку без нее работа промышленности и дальше будет наталкиваться на множество препятствий. В том числе на проб­лемы развития сырьевой базы и переработки сырья.

– В Законе РК «О промышленной политике» большое внимание уделено мерам господдержки: кто будет ее оказывать, какую именно и какие встречные обязательства лягут на бизнес. У нас большое отставание в техрегулировании, кадровом обеспечении и привлечении инвестиций, – подчеркнул Канат Ибраев.

Именно поэтому эти вопросы Региональная палата предпринимателей решает в числе первых, стремясь поддержать развитие предпринимательства в Нур-Султане.

В ходе встречи члены совета и столичные предприниматели назвали и другие системные барьеры, сдерживающие развитие МСБ, в том числе в сфере налого­обложения, микрофинансирования, госзакупок, земельных отношений, коммуникаций. Прозвучали предложения по улучшению бизнес-климата города.

Остается добавить, что по состоянию на 1 апреля 2022 года в Нур-Султане действовало более 168 тыс. субъектов предпринимательства.

Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте столицы по итогам 9 месяцев 2021 года составила 5 240,9 млрд тенге, или 74,9%. Это наибольший показатель среди всех городов и регионов республики. Столичные бизнесмены являются лидерами не только по экономическим показателям, но и авторами ряда проектов, которые затем были масштабированы по всей республике.