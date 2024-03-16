Умер актер Александр Ширвиндт

Культура
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О дате прощания с артистом будет объявлено позднее, передает Kazpravda.kz

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Умер актер, театральный режиссер, педагог и писатель, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

- Печальная новость… На 90-м году ушел из жизни президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кино, - написал Шапошников в своем телеграм-канале.

Позднее Театр сатиры в своем-телеграм-канале подтвердил сообщения о смерти актера. О дате прощания будет объявлено позднее.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Щукина. С тех пор он служил в театре, в том числе с 1970 года - в Московском академическом театре сатиры ставил спектакли, снимался в кино, много работал на эстраде, преподавал в Щукинском училище.

На посту худрука Театра сатиры он сменил Валентина Плучека в 2000 году. С 16 ноября 2021 года Ширвиндт оставил эту должность и стал президентом театра.

Александр Ширвиндт был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

#Александр #Ширвиндт

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