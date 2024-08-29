Уметь вести за собой

Уверен, надо постоянно рассказывать именно о тех офицерах, которые пользуются большим авторитетом среди вверенного им личного состава, и с которых молодежь берет пример, стараясь взять от наставников все лучшее

Одним из таких лидеров является заместитель командира 2 учебного батальона по ВиСПР подполковник Алимжан Тасмагамбетов. Будучи в командировке, мы ближе познакомились с Алимжаном Алибаевичем и поговорили на самые разные темы.

– Господин подполковник, где и когда прошли ваши детство и юность?

– Родился я 28 апреля 1985 года в селе Аксуат Тимирязевского района Северо-Казахстанской области. Отец Алибай Накенович и мама Тамаша Калиакпаровна родились в 1963 году. Оба работали в КУИС (папа – водителем, мама – контролером) и сегодня они на заслуженном отдыхе. Так что вырос я в семье силовиков, что соответственно повлияло на мой военный выбор. До четвертого класса я жил и воспитывался у бабушки в селе Аксуат. В школе, где я учился, преподавали на казахском языке. К сожалению, она закрылась, и меня отправили к родителям в город Петропавловск, точнее в поселок Заречный. Там, в школе №13 я проучился с 4 по 11 класс. Самым любимым предметом стала биология. Естественно, я не мог пройти мимо спорта и полюбил греко-римскую борьбу. Выступал на соревнованиях, в моем активе первый юношеский разряд.

После девятого класса в 2001 году я попытался поступить в Кадетский корпус и с этой целью приехал в город Щучинск. Увы, поступить не смог, так как не прошел медицинскую комиссию. Пришлось вернуться в родную школу. Но о мечте, образно говоря, надеть погоны не забыл и стал еще больше готовиться. В 2003 году мое желание осуществилось – поступил в Высшее военное училище Внутренних войск МВД РК (сейчас это Академия Национальной гвардии) в городе Петропавловск. Родными стали 3 учебная рота 3 батальона. В 2007 году закончил училище по специальности – командно-тактическая ВиСПР с отличием.

– Каким стал ваш служебный путь?

– После окончания учебы нас, двух новоиспеченных лейтенантов, оставили проходить службу здесь в родном военном учебном заведении. Набирали сразу же первый курс. До 2009 года мы являлись заместителями командиров рот по ВиСПР, с 2009 года по 2011 год я был командиром учебной роты.

Как только мне присвоили очередное офицерское звание «старший лейтенант», я был назначен на должность командира роты и мне предстояло заняться четвертым выпускным курсом. Спустя время меня отправили в учебную бригаду (поселок Каракемер) заместителем командира учебного батальона. В 2013 году я прибыл обратно в Военный институт, который в годы моей юности, как я уже говорил, был училищем.

Произвели в 2014 году выпуск с командиром батальона подполковником Дамиром Бекбуловым (ныне он полковник). В 2014 году набрали очередной поток и в 2018 году выпустили. Командиром батальона тогда был полковник Журабай Сулаймонов.

В 2017 году я участвовал в конкурсе на «Лучшего командира, лучшего заместителя командира батальона» и занял тогда первое место в войсках правопорядка. В 2018 году поступил в магистратуру.

– А где и когда стали магистрантом?

– Поступил в Национальный университет обороны, который к тому времени уже переместился из Щучинска в Астану. Там я учился в 2018-2020 годах, изучая такую сферу, как психологическая и идеологическая работа в воинском коллективе.

Освоил специальность «Национальная безопасность и военное дело». После успешного окончания НУО в 2020 году был назначен начальником отдела ВиСПР в воинской части 5573 (город Астана). В феврале 2022 года был отправлен в воинскую часть 5518 заместителем командира полка по ВиСПР. Дальше был назначен в августе 2022 года набирать первый курс Академии Нацгвардии. Вернулся снова в родной Петропавловск и по сегодняшний день служу здесь, в батальонном звене Академии.

– В чем секрет успешности вашей службы?

– Никакого секрета нет. Надо просто быть преданным своему командиру и Родине.

– Ну, а теперь главный вопрос. Можете рассказать какой-нибудь интересный эпизод из жизни?

– Конечно, могу. Расскажу один забавный случай. Шел обычный выходной день. Мой товарищ попросил меня съездить в поселок, недалеко от города Петропавловска. Помню, на мне были белые джинсы, футболка, белые кроссовки и в таком летнем наряде я с другом выехал из города. Все было прекрасно кроме ненастной погоды, которая подарила нам дождь. Когда только начало капать, то мой товарищ забеспокоился: «Может, вернемся, не поедем». А я возразил: «Нет, у меня машина полноприводная, ничего страшного, прорвемся».

До поселка-то мы доехали без проблем, хотя дождь вовсю барабанил по машинам и дороге. Вещи, какие были необходимы, взяли и снова в дорогу. На обратном пути, я думал, сокращу путь и поэтому поехал через лес. Увы, машина застряла и всем своим тяжелым дном села на землю. Картина не из лучших – автомобиль днищем на земле, а колеса просто так крутятся. Я говорю тогда другу: «Так, давай, выходи из машины, будем толкать».

Он толкает, я рулю и газую. Чувствую, сил не хватает. Что делать? Ставлю на скорость (у машины механика). Выжимаю сцепление, отпускаю, колеса крутятся. Закрываю дверь. А я весь в белом, поэтому разделся до трусов, чтобы не замараться. И начинаю другу помогать.

В это время колеса крутятся с бешенной силой и неожиданно двери защелкиваются. Картина «маслом» - приплыли. Машина буксует на месте, а я не могу попасть в автомобиль, оставшись в одних трусах.

В это время на охоту выходят лесные осы. А это еще те «звери». До ближайшей деревни пять километров. Впереди ночь. Кричу товарищу: «Беги в село, найди кого-нибудь и бегом сюда». Отправил его и думаю, что делать дальше.

Хорошо, что ранее я из багажника вытащил МСЛ – малую саперную лопату, которая была в багажнике. С бешенным рвением копаю этой лопаткой и боюсь, вдруг сейчас машина тронется и въедет в столб. С одной стороны, я весь грязный, а с другой стороны насекомые искусали тело вдоль и поперек.

Полный «радостных» эмоций жду своего друга, а его нет и нет. Понимаю, что пять километров – это не пять метров. Устав ждать, принимаю решение – разбить стекло и открыть машину. Удар, и больше нет маленького заднего треугольника. Зато вещи достал и снял со скорости машину. Чуть успокоился и жду. Вскоре приезжает друг с председателем какого-то сельского хозяйства на джипе. Ну, и на буксире нас вытащили.

Доехали мы до ближайшей автомойки. Дело было в Бишкуле. Сами сначала в душ побежали. В порядок привели себя. Затем машину отправили на автомойку. На следующий день я побежал искать стекло, которое надо поменять. Маленькое, но дорогое. Ведь специалисты местной СТО удивленно говорили: «Зачем Вы заднее стекло сломали, надо было лобовое разбивать, оно намного дешевле». А я как будто соображал в те минуты, когда на теле грязь и осы, и в душе одни отрицательные эмоции. Вот такой случай произошел со мной. Так что, господа читатели, сто раз подумайте – а надо ли в непогоду ехать куда-то.

– Какие советы вы бы дали тем, кто недавно надел погоны?

– Совет сержантам и офицерам очень простой и связан с тем, что эти люди являются командирами. Поэтому в их среде с моей субъективной точки зрения категорически нельзя безразлично относиться к личному составу. Наоборот командиры должны быть родными для подчиненных. А солдатам могу сказать, что как с момента призыва пройдет полгода, то за это время они в любом случае станут по-другому смотреть на жизнь, т.е. повзрослеют. Тут главное – терпение, выдержка и желание служить на отлично.

– Как вкратце можно характеризовать работу с курсантами?

– Работать с курсантами очень интересно, но и с солдатами тоже. Очень много умных ребят, которые могут тебя научить мыслить по-современному.

Общаясь с молодежью, давно понял, что им, юным не следует навязывать какие-то устаревшие установки. Такие шаблоны могут вызвать не только удивление, но даже отвращение. Поэтому надо стремиться узнать, что они хотят, и по возможности приспосабливать молодежный стиль к армейской жизни. Необходимо находить золотую середину. С личным составом надо работать грамотно и качественно с учетом современных реалий. Главное, чтобы все это было интересно и полезно.

– Давайте вспомним недавние события. Как этой весной Ваши подопечные участвовали в оказании помощи гражданскому населению?

– Именно личный состав 2 курса 2 батальона уже с 20 марта начал выполнять задачи по оказанию содействия населению во времяпротивопаводковых мероприятий. Ведь одной из задач Национальной гвардии является участие в ликвидации последствий чрезвычайного, природного и техногенного характера.

Эту задачу наши курсанты выполнили на все сто процентов. Начиная с 20 марта мы выезжали в трех направлениях – Подгора, Береке и Солнечный, где производили работы по очистке арыков, когда еще лежал снег. Далее начали выезжать в поселок Прибрежный. Там уже занимались мешкотарами и возведением дамбы. Что касается курсантов, то на построении, когда я назначал личный состав для убытия на выполнение задач, я предлагал остаться тем, кто болен, например, пневмонией. Ведь была команда их оставлять. А они ни в какую, все равно хотят быть со всеми, помогать людям. Так мне и говорили, что будут с личным составом выполнять задачи до последнего вздоха.

– Кого можете похвалить из личного состава? Кто отличился в эти дни?

– Ну, здесь очень тяжело выделить. Все отличились. Я бы хотел отметить сержантский состав. Они являются самыми главными агитаторами. Это командиры отделений, заместители командиров взводов, сержанты взводов. Они своим личным примером ведут за собой. Например, это сержант, командир группы 233, группы ВиСПР младший сержант Арыстан Маултов. Он своим примером, своей пламенной речью мог повести за собой личный состав. Таким же успешным лидером является командир отделения младший сержант Нышанбек Галамат.

– Назовите своих наставников.

– Это в первую очередь, конечно же, мой командир батальона, который меня выпустил – это полковник Журабай Сулаймонов. Самый главный наставник не только для меня, но и для всего нашего курса. О его значимости говорит даже такой факт как наше постоянное общение с ним. Мы до сих пор ему звоним. В любой сложной ситуации обращаемся к нему, просим, чтобы он подсказал решение, указал нам правильное направление. Даже те люди, которые сегодня трудятся в гражданской сфере, занимаются бизнесом, всегда очень хорошо о нем отзываются. Он для нас - непререкаемый авторитет.

Большую роль также в становлении меня как офицера сыграл начальник Высшего военного училища, потом начальник факультета ВВ в НУО генерал-майор, доктор наук Жумабек Ахметов.

Ну, и, конечно же, в этом почетном ряду наставников очень энергичный человек, генерал-майор Аян Есжанов, который будучи еще полковником, заряжал нас своей энергией и бодростью. Скажу прямо, с ним было очень легко служить.

– А есть ли у вас заветное желание, связанное со службой?

– Здоровый карьеризм никто не отменял. Хотелось бы стать командиром учебного батальона и его выпустить.

– Желаем вам осуществить эту мечту и давайте перейдем к неслужебным вопросам. Что можете рассказать о семейной жизни?

– Супругу зовут Алтынай Жусуповна, 1988 года рождения. Женились мы в 2013 году в городе Петропавловск. В период нашего знакомства и дружбы Алтынай проходила вместе со мной службу в Каракемере. Потом мы переехали сюда. Сейчас она трудится в гражданской сфере. Кстати, познакомил нас мой товарищ, точнее его супруга.

Семья у нас небольшая, с детьми нас четверо. Сыну Амиржану семь лет, а дочери Айдарие – десять. Дети у нас очень дружные. Конечно, иногда спорят, когда играют, а так они любят друг друга и, что очень приятно, гордятся, что их папа – военный. Сын постоянно говорит, что тоже будет носить погоны, но не военные как я, а полицейские.

– Как проводите досуг, если, конечно, удается найти свободное время?

– Досуг в основном провожу с личным составом, и, причем очень интересно. В выходные дни мы с курсантами обязательно занимаемся спортом, и в культурном плане просвещаемся: посещаем театры, ходим в кино и на различные выставки. Все достопримечательности внутри нашего города мы уже увидели, и не один раз.

– Это прекрасно. А с семьей как проводите свободные часы?

– По возможности пытаюсь уделить внимание и родным. С семьей мы один раз в неделю ходим в бассейн. Кстати, мои дети научились плавать и, поэтому, за них я спокоен. Иногда удается и в кино сходить. Если повезет, то и к родителям заходим, хорошо, что они живут рядом. А родители жены живут в поселке, до которого около ста километров, но и туда стараемся заглянуть.

– У Вас есть любимые книги, фильмы, персонажи?

– Самый главный герой для нас, военных – это, конечно же, Бауыржан Момышулы. Книга «Волоколамское шоссе» в обязательном порядке является настольной. В основном смотрю фильмы военного жанра. Ну, сейчас еще и казахстанские комедии начинают нравиться. Так, что в принципе есть что посмотреть. Вроде бы я ответил на все ваши вопросы?

– Да, спасибо. Желаем вам осуществить все свои задумки и добиться новых успехов в службе!

– И вам спасибо за вопросы и возможность рассказать о службе и жизни.