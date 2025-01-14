Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Ученик 7 «Д» класса столичной школы-лицея №38 Бақтығали Ерланұлы разработал умную мусорную корзину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Молодой изобретатель, проявляющий интерес ко всему новому и заботящийся о чистоте в общественных местах, автоматизировал мусорные корзины в своем доме. Корпус мусорного ведра оснащен крышкой, которая открывается автоматически, когда человек подносит руку, а через 5 секунд снова закрывается.

«Я считаю, что открывать крышку мусорного ведра руками не гигиенично. Ведь на крышке могут оставаться невидимые микробы, которые затем могут попасть в организм человека. Поэтому я решил сделать крышку, которая открывается сама», — объясняет Ерлан.

Учащийся, который мечтает стать журналистом в будущем, рассказал, что уже сейчас изучает научные открытия и учится их публиковать.