«Умный дом» и все, кто в нем

Образование
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Выбран лучший в стране преподаватель колледжа по предметам инженерной отрасли

фото управления образования Павлодарской области

В рамках Года рабочих профессий в Павлодаре прошел первый республиканский конкурс профессионального мас­терства среди педагогов организаций ТиПО по отрасли «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». За звание сильнейшего боролись десять претендентов из разных регионов Казахстана.

Площадкой для конкурса стал Высший колледж электроники и коммуникаций, где действует Центр компетенций – учебное заведение было оснащено по пос­леднему слову техники в рамках программы «Жас маман». Современное оборудование позволяет обучать студентов так, как того требует актуальный рынок труда. Но в этот раз в Центре компетенций проверяли уровень знаний и навыков самих преподавателей, которые уже не первый год занимаются подготовкой студентов для участия в чемпионатах WorldSkills.

Конкурсанты выполняли четыре модуля: теоретический тест, а также практические этапы по проверке скорости сварки оптического волокна, проектированию и монтажу участка волоконно-оптической линии связи и созданию сетевой инфраструктуры для сис­темы «Умный дом». Задания, к слову, самой высокой сложности, некоторые из этапов длились по шесть часов.

В Павлодаре собрались не только педагоги, но и эксперты в сфере систем связи от каждого из колледжей. Наблюдали за процессом и независимые эксперты от Казахтелекома. К ним, в частности, студенты подобных учебных заведений впоследствии и идут работать. По мнению экс­пертов, ключевым качеством для педагогов в инженерной сфере является способность интегрировать различные современные системы в единую, слаженно работающую структуру.

Оценивание проходило в цифровом формате через систему CIS, баллы выставлялись после каждого этапа. Минимальный порог – 700 баллов. Те, кто набирают больше, занимают призовые места, а участники, достигшие установленного уровня, получают медальоны.

В результате сильнейшим стал преподаватель павлодарского Высшего колледжа электроники и коммуникаций Аскар Ахметшаихов, который набрал 733 балла и опередил ближайшего конкурента на 15 очков.

Аскар Ануарбекович имеет профильное образование – он окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «радиотехника, электроника и телекоммуникации», проходил стажировку в Литве в рамках обмена студентов, затем получил магистерское образование. В колледже работает с 2021 года, до этого был сотрудником технического обеспечения в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.

Свою любовь к профессии и интерес к знаниям старается передавать студентам. В рамках движения WorldSkills Kazakhstan является региональным экспертом Павлодарской области по компетенции «Электроника» и его подопечные завоевывали награды на уровне республики.

Конечно же, для участников и гостей мероприятия была подготовлена и неформальная часть – экскурсии по Павлодару, прогулка на теплоходе. Кроме того, они посадили деревья на аллее, разбитой в честь первого конкурса профмастерства преподавателей-связистов. Но главное – это событие стало для каждого отличной возможностью расширить контакты и обменяться опытом с сильнейшими коллегами со всей страны.

#конкурс #преподаватели #Умный дом

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