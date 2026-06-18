Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее

Утро в Астане. Поток машин медленно движется по проспекту Кабанбай-батыра. Кто-то спешит на работу, кто-то везет детей в школу. На очередном светофоре водитель машинально тянется к телефону, чтобы ответить на сообщение или проверить ленту новостей. Возможно, он даже не задумывается, что это нарушение уже могло попасть в поле зрения интеллектуальной системы видеонаблюдения.

фото Игоря Бургандинова

Вас снимает камера!

Сегодня за безопасностью на улицах столицы следят не только сотрудники полиции, но и современные цифровые технологии. Камеры нового поколения способны автоматически фиксировать нарушения, анализировать дорожную ситуацию и передавать информацию в соответствующие службы. При этом участие человека по-прежнему остается обязательным элементом принятия решений.

В Казахстане активно развивается практика использования искусственного интеллекта и видеоаналитики в сфере городской безопасности. По всей стране работают более 111 тыс. интеллектуальных камер, а одним из крупнейших центров внедрения цифровых решений стала Астана.

Столица постепенно переходит к новой модели управления, где данные становятся таким же важным ресурсом, как дороги, транспортная инфраструктура или коммунальные сети. Проект Astana Smart City объединил системы видеонаблюдения, элементы ИИ, цифровые сервисы и инструменты управления городской средой в единую экосистему, ориентированную на безопасность, комфорт и качество жизни горожан.

Еще недавно цифровые технологии в городской среде воспринимались как элемент будущего. Сегодня они становятся привычной частью повседневной жизни. Благодаря новым решениям многие процессы, которые раньше требовали времени и участия человека, теперь происходят быстрее и точнее.

Как отмечает начальник отдела Цент­ра оперативного управления департамента полиции города Астаны подполковник полиции Динара Макишева, Smart City – не столько технологии ради технологий, сколько повышение комфорта и безопасности горожан.

– Сегодня жители уже пользуются результатами такой работы: это более оперативное реагирование экстренных служб, интеллектуальное управление транспортными потоками, цифровые сервисы получения госуслуг и системы видеонаблюдения в общественных

местах, – говорит она.

Одним из ключевых элементов умного города стала современная система видеоаналитики. На смену камерам прошлого поколения пришли интеллектуальные комплексы, которые способны не только фиксировать происходящее, но и анализировать данные в режиме реального времени.

Сегодня в Астане работает более 60 тыс. камер, подключенных к единой цифровой системе. ИИ помогает оперативно выявлять различные проис­шествия и передавать информацию ответственным службам.

При этом Smart City – значительно больше, чем просто камеры. Как отмечает Динара Макишева, жители ежедневно пользуются интеллектуальными транспортными системами, электронными сервисами, цифровыми платформами для обращений и системами мониторинга городской инфраструктуры. Многие даже не замечают, насколько активно технологии уже участвуют в организации городской жизни, помогая оптимизировать движение транспорта, обеспечивать безопасность на дорогах и ускорять работу коммунальных служб.

ИИ на службе обществу

Современные алгоритмы помогают правоохранительным органам быстрее реагировать на происшествия. Технологии распознавания лиц используются для поиска пропавших людей и тех, кто находится в розыске. Если система фиксирует совпадение с имею­щейся ориентировкой, информация оперативно передается сотрудникам полиции.

Кроме того, видеоаналитика способна выявлять подозрительные предметы, скопления людей, признаки

конфликтов и другие события, требую­щие внимания служб реагирования. Однако окончательные решения всегда принимают люди.

– Современные алгоритмы демонстрируют высокую точность, но ни одна система не может гарантировать стопроцентный результат. Возможны ложные срабатывания, особенно при сложных погодных условиях, высокой плотности людей или нестандартных ситуациях. Поэтому искусственный интеллект выступает помощником оператора, а не заменяет его. Каждое срабатывание проходит дополнительную проверку сотрудником, который принимает окончательное решение о дальнейших действиях, – поясняет подполковник полиции.

Отдельное направление проекта связано с безопасностью дорожного движения. Более тысячи интеллектуальных комплексов помогают выявлять различные нарушения и автоматичес­ки передавать информацию в соответствующие государственные системы. Это позволяет сделать контроль более объективным и способствует формированию культуры ответственного вож­дения. Водители постепенно привыкают к тому, что соблюдение правил становится нормой городской жизни. В результате снижается количество опасных маневров, повышается дисциплина участников движения и обеспечивается безопасность на дорогах.

Одна из важнейших особенностей современных технологий – способность работать на опережение. ИИ помогает выявлять потенциальные проблемы еще до того, как о них сообщат жители. Например, система может обнаружить затор на перекрестке, признаки возгорания, дорожно-транспортное происшествие или другую нештатную ситуацию и сразу направить информацию ответственным службам, которые примут меры еще до поступления первых обращений граждан.

Такой подход позволяет значительно сократить время реагирования и повысить эффективность работы городских служб. Также современные цифровые решения помогают поддерживать порядок и чистоту в городе. Системы

видеоаналитики способны фиксировать случаи несанкционированного выброса мусора, образования стихийных свалок и других нарушений правил благоустройства.

Технологии становятся дополнительным инструментом формирования культуры бережного отношения к общему городскому пространству. В результате выигрывают все жители: дворы становятся чище, а общественные пространства – комфортнее.

Главным показателем успешности проекта остаются конкретные результаты. По словам Динары Макишевой, эффективность системы измеряется временем реагирования служб, количеством выявленных правонарушений, скоростью передачи информации ответственным подразделениям и профилактикой происшествий.

– В ряде случаев информация поступает в Центр оперативного управления еще до обращения граждан, что позволяет значительно сократить время реагирования. Фактически речь идет не только о технологиях, а о качестве городской среды, которое ежедневно ощущают жители, – подчеркивает она.

Соблюдать права граждан

Вопрос баланса между общественной безопасностью и правом на частную жизнь остается одним из важнейших при развитии цифровых городов. Как отмечают в департаменте полиции, все системы работают в рамках действующего законодательства, а доступ к данным имеют только уполномоченные сотрудники.

– Главный принцип заключается в том, что технологии должны служить обеспечению общественной безопаснос­ти при строгом соблюдении законодательства и прав граждан. Используются системы разграничения доступа, защищенные каналы передачи данных и другие меры информационной безопасности, – подчеркивает Динара Макишева.

Развитие Astana Smart City продолжается. В ближайшие годы технологии смогут не только реагировать на происходящее, но и прогнозировать потенциальные риски, помогая предотвращать транспортные заторы, аварии на инженерных сетях и другие городские проблемы.

Как считает Динара Макишева, следующим этапом развития цифрового города станет переход от реагирования на события к их прогнозированию. По ее словам, то, что сегодня кажется футуристичным – цифровые помощники, интеллектуальное управление дорожным движением в реальном времени или полностью интегрированная городская экосистема, в ближайшие годы может стать привычной частью городской жизни.

При этом технологии остаются инст­рументом, а ключевая роль по-прежнему принадлежит людям. ИИ способен анализировать огромные массивы данных и выявлять закономерности, однако вопросы, связанные с человеческим поведением, воспитанием, моральным выбором и культурой взаимоотношений, остаются сферой ответственности общества.

Сегодня Astana Smart City – это не просто набор цифровых решений. Это шаг к созданию более безопасного, удобного и комфортного города, где технологии помогают людям, а городская среда становится более современной и ориентированной на потребности жителей.