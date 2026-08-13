В Казахстане перестал работать Telegram

Технологии
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстанские пользователи популярного мессенджера не могут получить доступ к нему уже третий час 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сбои в работе Telegram зафиксированы в разных регионах страны, об этом свидетельствуют данные портала мониторинга Detector 404, сообщает корреспондент Kazpravda.kz  

Пользователи жалуются на невозможность отправлять и получать сообщения, загрузку медиафайлов, а в некоторых случаях приложение не открывается.

По данным портала, за последний час больше всего сообщений о проблемах с Telegram поступило из Алматы — 21%. Следом идет Астана - 18%. 

Также о проблемах с доступом сообщают жители Карагандинской области (9%), Павлодарской области (7%) и Костанайской области (6%).

Среди устройств, с которых поступают сообщения о неполадках, 36% приходится на iOS, 35,9% — на Android, 22,3% — на Windows и 5% — на Mac OS X.

Причины сбоя Telegram и сроки восстановления работы в прежнем режиме пока неизвестны.


 

 

#работа #казахстанцы #сбой #Telegram

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